हॉलीवुड फिल्मों के बढ़ते क्रेज से खतरे में पड़ा बॉलीवुड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं विदेशी सितारें

कभी ऐसा समय था जब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों की राहें आसान नहीं थीं। साल में एक-आद ही ऐसी मूवीज होती थी जो दर्शकों का ध्यान अपनी और खींच पाती थी। हालांकि यह साल इस ट्रेडेशन को तोड़ता हुआ दिख रहा है। साल की शुरुआत से ही हॉलीवुड फिल्में जिस तरह से कमाई कर रही है वह काबिले तारीफ है। हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस साल रिलीज हुई 5 बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए हैं।

एवेंजर्स एंडगेम ( Avengers Endgame ) - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एंवेंजर्स एंडगेम का ( Avengers Endgame ) आता है। वैसे तो इस फिल्म को लेकर दुनिया भर में क्रेज था लेकिन किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 53.60 करोड़ की कमाई कर सकती है। इस फिल्म ने सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों के कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिए।

फास्ट एंड फ्यूरियस ( fast and furious Hobbs And Shaw ) - इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म Fast And Furious Hobbs And Shaw ने पहले ही दिन 13.15 करोड़ रुपए की कमाई की है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड फिल्म 'खानदानी शफाखाना' भी रिलीज हुई लेकिन वह हॉलीवुड फिल्म के आस-पास भी नहीं भटक सकी।

कैप्टन मार्वल ( Captain marvel ) - 'एवेंजर्स एंडगेम' से पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने 13.01 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म के इस शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद ही ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि 'एवेंजर्स एंडगेम' कुछ बड़ा धमाल कर सकती है।

द लॉयन किंग ( the lion king ) - जंगल...शेर...और उसके बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म लोगों को उनके बचपन की यादों में ले गई। यह एक एनिमेटड फिल्म थी जिसने बच्चों से लेकर बड़ों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 11.06 करोड़ रुपए कमाए।

स्पाइडर मैन फार फ्रोम होम ( Spiderman Far From Home ) - 'एवेंजर्स एंडगेम' में आयरन मैन की मौत के बाद दुनिया भर के दर्शक निराश थे। 'स्पाइडर मैन' की इस पार्ट में खुद स्पाइडर मैन को आयरन मैन की यादों में खोया हुआ दिखाया गया। फिल्म ने पहले ही दिन 10.05 करोड़ रुपए की ओपनिंग की।

इन सारी फिल्मों ने यह साबित किया कि अब भारत में हॉलीवुड फिल्मों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब भी हॉलीवुड की बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं तो बॉलीवुड फिल्में भी अपनी रिलीजिंग डेट में बदलाव करने के बारे में सोचती हैं। उम्मीद जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में हॉलीवुड का दबदबा और भी बढ़ेगा।