Zombie Movies: टॉप 5 जॉम्बीज फिल्में, जिन्हें देख लिया तो उड़ जाएगी रातों की नींद, क्या आप जानते हैं नाम?

मुंबईPublished: Jun 20, 2023 06:26:52 pm Submitted by: Kirti Soni

Zombie Movies: जॉम्बी वायरस को लेकर हॉलीवुड और दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज में खूब फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं। भारत में इसकी कोशिश गो गोवा गोन और राइज ऑफ जॉम्बी जैसी फिल्मों के साथ की गयी थी।

टॉप 5 जॉम्बीज फिल्में

Zombie Movies: आज कल वीकएंड पर हॉलीवुड मूवीज के दीवाने ओटीटी पर अपनी वॉच लिस्ट तैयार करने लगते हैं। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या देखें और क्या नहीं। एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, रोमांस और सस्पेंस हर तरह का कंटेट आपको ओटीटी पर आसानी से मिल जाएगा। अगर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो अब हॉरर के साथ ही एक और जॉनर तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हॉरर कंटेंट पसंद करने वालों के लिए जॉम्बी मूवीस और सीरीज भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहीं हैं।



All of Us Are Dead

'ऑल ऑफ ***** आर डेड' एक शानदार कोरियन वेब सीरीज है। इस कहानी एक स्कूल से शुरू होती है और इसी के आस-पास घूमती है। सीरीज में एक वायरस स्कूल में फैल जाता है और सभी जॉम्बी बनने लगते हैं। इस सीरीज कहानी बांकी जॉम्बी सीरीज से बिल्कुल अलग है। इस सीरीज में इमोशन्स के साथ एक्शन में है। जो इसको दिलचस्प होने के साथ ही रोमांचित भी बनाता है। कुछ सीन्स बेहद डरावने भी हैं, जो आपको डरा सकते हैं।