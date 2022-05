Thyroid Controlling Diet: थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए जरूर खाएं ये 5 चीजें, न बढ़ेगा वेट, न होगी कमजोरी और थकान

अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या घटाने का काम भी कर सकती है। इसलिए दवा के साथ हाइपोथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा करने न तो आपको वेट बढ़ेगा न ही शरीर में अन्य समस्याएं ही बढ़ने पाएंगी।

हाइपोथायरायडिज्म में जरूर खाएं ये पांच चीजें- These 5 things must be eaten in hypothyroidism दही और कद्दू के बीज

थायराइड हार्मोन को बढ़ाने के लिए जिंक युक्त चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। वहीं कैल्शियम की कमी भी थायराइड में होती है। इसलिए दही के साथ कददू के बीज खाना शुरू कर दें। ये आपके थकान-कमजोरी और शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने का काम करेंगे।

दूध, पनीर की मात्र बढ़ा दें

थायराइड में दूध और पनीर जैसी चीजें जरूर खाएं। प्रोटीन के साथ आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक के साथ प्रोटीन लेना चाहिएप् इससे थायराइड की समस्याएं दूर होंगी। साथ ही ऐसी सब्जियां लेनी चाहिए जिसमें आयोडिन खूब होता हो। जैसे आलू, शकरकंदी, गाजर, शलजमआदि। मुनक्का भी खूब खाएं।

खट्टे रसीले फल

खट्‌टे फल जैसे संतरा, मोसम्बी, नाश्पाती, बेरीज, जामुन, अनानास, नींबू आदि का सेवना जितना हो सके करें। ये फल शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा कर थायइराड की समस्याओं को भी दूर करने में कारगर हैं।

दलिया और ब्राउन राइस

शरीर में सेलेनियम के लेवल को बनाए रखने से थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहता है। दलिया और ब्राउन राइस सेलेनियम के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हो। इन सभी चीजों का सेवन करने से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायरॉयड हार्मोन जरूर बनना शुरू हो जायेगा।

इन चीजों को खाने से बचें थायराइड में सोयाबिन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी चीजों को खाने से बचना चाहिए। ये सारे चीजे समस्याओं को बढ़ा सकती हैं।