ब्लड सर्कुलेशन खराब होने का कारण तो आप जान गए, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की पहचान आप मांसपेशियों में हो रही ऐंठन, अंगों के सुन्न होने, पाचन समस्या, हाथों या पैरों के ठंडे होने या दर्द से कर सकते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज या दवाएं भी काम आती हैं, लेकिन यहां आपको नेचुरल तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के क्विक उपाय बता रहे हैं।

इन सब्जियों में छुपा है बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का राज- secret of better blood circulation is hidden in these vegetables प्याज

प्याज नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर और सर्कुलेशन बढ़ने वाला होता है। प्याज में मौजूद फ्लेवोनोइड और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी के साथ शुगर को भी कंट्रोल करता है। इससे हार्ट भी हेल्दी रहता है। प्याज नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, कयोंकि इसे खाने से ब्लड वेसेल्स चौड़ी होती है। 30 दिन तक 4.3 ग्राम प्याज खाने से आप तमाम तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ब्लड वेसेल्स यानि धमनियों में आई सूजन को भी कम करते हैं।

दालचीनी

दालचीनी कोरोनरी धमनी में रक्त वाहिकाओं का फैलाव और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का काम करती है। डायबिटीज में भी ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम करती है। कोलेस्ट्रॉल पिघलाती है, जिससे नसों की ब्लॉकेज की संभावना भी खत्म होती है।

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और कोलार्ड साग नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनता है। इन सब्जियों में पाया जाने वाला नाइट्रेट शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है और ये पावरफुल वासोडिलेटर होता है, जो बल्ड वेसेल्स को चौड़ा कर देता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है।

टमाटर

टमाटर भी वो नेचुरल सब्जी है जो बल्ड वेसेल्स को चौड़ा कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। टमाटर के अंदर मौजूद गुण एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम की गतिविधि को कम कर देता है, जिससे वेसेल्स सिकुड़ती नहीं।

लहसुन

लहसुन औषधिय खजाना है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड शुगर, नसों की ब्लॉकेज, नसों में होने वाला दर्द आदि सब सही होता है। लहसुन के अंदर एलिसन होता है जो एक सल्फर यौगिक है। यह आपके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का कार्य करता है।

चुकंदर

चुकंदर का जूस या पाउडर का सेवन नाइट्रेड की मात्रा को बढ़ा देता है। नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है और जिससे आपके शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और मसल्स के टिशू में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। इस पर चल रह कई अध्ययन भी यही बताते हैं कि चुकंदर का सेवन आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने का कार्य करता है।

हल्दी

हल्दी ब्लड सर्कुलेशन में भी लाभदायक होता है। दरअसल हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक यौगिक होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाने और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने का कार्य करता है। 2000 मिलीग्राम करक्यूमिन यानि प्योर हल्दी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है।

लाल मिर्च

लाल मिर्च का तीखा स्वाद उसे कैप्साइसिन नामक फाइटोकेमिकल के जरिए ही मिलता है। आपको बता दें कि कैप्साइसिन ब्लड प्रेशर को कम करके और नाइट्रिक ऑक्साइड और अन्य वासोडिलेटर या यौगिकों की रिहाई को उत्तेजित करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं मिर्च रक्त वाहिकाओं को भी ताकत देती है और धमनियों में पट्टिका निर्माण को कम कर सकती है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।