Blood Boosting Quick Foods: तुरंत बढ़ाना है हीमोग्लोबिन तो खाएं ये 8 चीजें, नहीं पड़ेगी खून की बॉटल चढ़ाने की जरूरत

खानपान में पोषक तत्वों की कमी के कारण ही अमूमन एनिमिया होता है। हालांकि कुछ बीमारियों, जैसे थेलेसिमिया या हीमोफिलिया आदि में भी ये समस्या होती है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने के कारण कई बार खून तक चढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर आप डाइट में कुछ चीजें रोज खाएं तो आपकी ये समस्या आसानी से दूर हो सकती है। चुकंदर, अनार के अलावा किन चीजों से खून तेजी से बढ़ता है, चलिए जानें।

जानिए कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन- Know how much hemoglobin should be

पुरुषों में हीमोग्लोबीन का स्तर 13.5 से 17. 5 ग्राम होना चाहिए और महिलाओं के शरीर में 12.0 से 15. 5 ग्राम प्रति डीएल हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। इससे कम होना बीमारियों का कारण बनता है। हीमोग्लोबिन कम होते ही डाइट में सुधार जरूरी है।

ये 8 चीजें तेजी से बढ़ाती हैं शरीर में खून-these 8 things increase blood in body fast टमाटर

टमाटर खाने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। विटामिन ई, थियामिन, निआचिन, विटामिन बी6, मैग्निसियम, फॉस्फोरस और कॉपर जैसे पोषक तत्व से भरा टमाटर फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और मैग्नीज़ का भी बेहतर सोर्स होता है और खून बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है।

मुनक्का

मुनक्का आयरन और विटामिन बी से भरा हेाता है। ये एनिमिया में दवा की तरह काम करता है। मुनक्का शरीर की कमजोरी-थकान और स्ट्रेस को भी दूर करता है। इसमें मौजूद आयरन रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए इसे गर्मियों में रात में भिगा कर अगले दिन सुबह खाली पेट खाना चाहिए। साथ ही एक बार में 5 से ज्यादा मुनक्का नहीं खाना चाहिए।

गाजर, केला और अमरूद

गाजर का जूस रोज पीने ओर गाजर खाने से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। पका हुआ अमरूद खाने से भी हिमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। इसी के साथ केले में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और खनिज पाए जाते हैं। जिससे खून की बढ़ोतरी होती है।

सेव, अंगूर और संतरा

संतरे में विटामिन सी, फॉस्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन होता है। जो खून बढ़ाने के साथ ही खून को साफ करने का काम भी करता है। वही अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में रहता है और अंगूर हमारी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक रहता है। इसी के साथ सेब खाना आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक है। अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं। तो सेब से हिमोग्लोबिन की मात्रा जल्दी बढ़ती है।

अखरोट

अखरोट भी हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। इसमें काफी ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम फाइबर और विटामिन-बी होता है और ये सारी ही चीजें ब्लड को बढ़ाने का काम करती हैं। अंजीर

अंजीर फल और सूखे मेवे दोनों की श्रेणी में आता है। शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए आप अंजीर को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अंजीर में विटामिन ए, बी1, बी2, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैगनीज, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन होता है जो हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाता है।

खजूर

हीमोग्लोबिन की कमी पूरा करने के लिए दो ही खूजर रोज सुबह दूध के साथ काफी है। खजूर में काफी मात्रा में कॉपर, मैग्निसियम, मैग्नीज़, विटामिन बी6, आचिन, पैंटोथेनिक एसिड और रिबोफ्लाविन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हीमोग्लोबिन को तुरंत बढ़ाते हैं।

तो बिना देर किया आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।