winter health tips सर्दियों में लौंग की चाय स्वास्थ के लिए बहुत लाभदायक होती है जाने इसके के फायदे

सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम में बहुत सारे लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। किसी को ब्लैक टी पसंद होती तो किसी को दूध वाली तो किसी को ग्रीन टी से प्यार तो कोई हर्बल टी पीता है। मगर आज हम जिसकी बात करेंगे वो है क्लोव टी यानी लौंग की चाय। लेख में आप जानेंगे कि लौंग चाय किस प्रकार विभिन्न शारीरिक समस्याओं से बचाव और उनके जोखिम को कम करने में सहायक हो सकती है।

नई दिल्ली : लौंग की चाय स्वास्थ के लिए लाभकारी हो सकती है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के लिए लौंग को उपयोगी माना जाता है वैसे ही लौंग की चाय भी सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का कारगर इलाज है। लौंग की चाय में मुख्य रूप से लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लौंग में मौजूद सभी औषधीय गुणों को लौंग की चाय से हासिल किया जा सकता है। पेट में दर्द या फिर गैस की समस्या है तो लौंग की चाय इससे राहत दिला सकती है। इसके अलावा, मतली व उल्टी की समस्या को दूर करने के लिए भी लौंग की चाय का सेवन लाभकारी माना गया है । लौंग की चाय के अन्य कई फायदे हैं जिसके बारे में लेख में आगे विस्तार से जानकारी दी गई है।

Benefits of Cloves Tea for health in winter