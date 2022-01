एंजाइटी दूर करने में मदद कर सकते हैं ये पदार्थ

एंग्जाइटी और तनाव को कम करने में पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे खाद्य पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियमित करने में सहायक होते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स और केला को शामिल कर सकते हैं।

Best Foods To Calm Anxiety In Hindi