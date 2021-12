Health Tips : कहीं आपकी भी हड्डियां तो नहीं खो रही मजबूती, इन लक्षणों से करें पहचान

आजकल खाने-पीने में लापरवाही और धूप में कम निकलना और एसी में रहने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगी है। विटामिन डी शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन डी हड्डियों मासंपेशियों और दांत को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम भी विटामिन डी करता है। आंकड़ों की मानें तो भारत में 70 से 90 प्रतिशत लोग विटमिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। आज हम आपको विटामिन डी की कमी से दिखने वाले प्रमुख लक्षणों के बारे में बता रहे हैं।

नई दिल्ली : अभी से कुछ साल पहले बच्चे हों या बड़े पहले अपना काफी समय धूप में बिताते थे। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में और एसी में रहने की वजह से लोग धूप से जितना हो सके बचने की कोशिश करते हैं । और अपना ज्यादा-से-ज्यादा समय एसी में बिताते हैं। इस वजह से विटामिन-डी की कमी आज एक सामान्य-सी बात हो गयी है। हमारे शरीर की हड्डियां लंबे समय तक मजबूत बनी रहें इसके लिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन-डी बहुत जरूरी है। धूप से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन-डी का निर्माण होने लगता है इसलिए हर रोज कम-से-कम कुछ देर धूप में जरूर बिताना चाहिए। ताकि शरीर को जरूरी विटामिन-डी मिलता रहे। लेकिन आज लाइफस्टाइल ऐसी हो गयी है कि लोगों को धूप में ज्यादा वक्त बिताने का समय नहीं मिल पाता। जिस असर हमारे हड्डियों पर हो रहा है । विटामिन डी शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को रोगों से दूर रखने में विटामिन डी मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों मासंपेशियों और दांत को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम भी विटामिन डी करता है।

