Reduce Uric Acid: खून में जमा गंदा यूरिक एसिड बाहर निकाल देंगे ये तीन पत्ते, बस रोज चबाने की डाल लें आदत

Get rid of Uric Acid and Gout: यूरिक एसिड जब खून में बढ़ने लगता है तो जोड़ों में दर्द और शरीर में विषाक्तता बढ़ने लगती है। लेकिन तीन पत्ते ऐसे हैं, जिन्हें चबाकर आप अपने खून से इस एसिड को बाहर निकाल सकते हैं।

Published: May 29, 2022 09:20:25 pm

हाई यूरिक एसिड गठिया का बड़ा कारण होता है। यही नहीं, किडनी से लेकर लिवर तक के लिए भी ये खतरनाक होता है। जब किडनी शरीर में बढ़ रहे यूरिक एसिड को सही से फिल्टर नहीं कर पाती तो ये खून में समाहित हो जाते हैं और जोड़ों के बीच जाकर जमा हो जाते हैं। यही कारण है कि इसके बढ़ने से हड्डी, जोड़ और टिश्यू का डैमेज होना बढ़ जाता है।

chew 3 types of leaf to reduce uric acid in blood and get rid gout

यूरिक एसिड की अधिकता हार्ट डिजीज का भी खतरा पैदा करती है। इसलिए अगर आपके शरीर में यू यूरिक एसिड खून में तब बनता है जब शरीर प्यूरीन नामक रसायनों को तोड़ता है। अधिकांश यूरिक एसिड ब्लड में घुल जाता है, किडनियों से होकर गुजरता है और यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। प्यूरीन से भरपूर खाद्य और पेय पदार्थ भी खून में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ रहा है या जोड़ों के दर्द यानी गठिया की परेशानी है तो आपको तीन पत्तियों का सेवन रोज करना चाहिए। यूरिक एसिड की रामबाण है धनिया का पत्ता

धनिया का पत्ता अगर आप रोज खाने की आदत डाल लें तो आपका यूरिक एसिड का लेवल भी कम होने लगेगा। धनिया के पत्ते ब्लड में क्रिएटिनी और यूरिक एसिड लेवल को कम करने में जादुई तरीके से काम करते हैं। फाइबर, आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम से भ्करा धनिया विटामिन सी और के का भी बेहतरीन स्रोत होता है और ये दोनों ही विटामिन यूरिक एसिड को कम करने का काम करते है। धनिया में प्रोटीन के अलावा पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन के होता है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम, थायमिन, फॉस्फोरस और नियासिन जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दवा के तौर पर धनिया को पानी में उबाल कर पीना चाहिए। इसके लिए एक मुठ्‌ठी धनिया दो गिलास पानी में डालकर दस मिनट तक उबाले फिर से पी लें। यूरिक एसिड तेजी से कम करता है तेज पत्ता

तेज पत्ता रसोई घर में मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह एक हर्बल उपचार भी हो सकता है जो यूरिक एसिड को कम कर सकता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फोलिक एसिड होता है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए तेज पत्ते को कारगर माना जाता है। कम से कम 15 तेज पत्ते लें कर उसे तीन गिलास पानी में उबाल लें और फिर इसे पीएं। पान के पत्ते कम करेंग एसिड लेवल

पान के हरे पत्ते भी यूरिक एसिड लेवल को कम करने में सहायक हैं। एक अध्ययन के अनुसार, शोध के दौरान जिन चूहों को पान के पत्तों का अर्क दिया गया था, उनका यूरिक एसिड लेवल 8.09mg/dl से घटकर 2.02mg/dl हो गया था। इसके लिए आप पान के पत्ते चबा सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसके साथ किसी भी तरह के तंबाकू का इस्तेमाल न करें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। 'पत्रिका' इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें