Tips To Get Rid Of Mouth Ulcer: मुँह के छालों से पाना चाहते हैं छुटकारा तो ये आसान से घरेलू उपाय आपके आ सकते हैं काम

Tips To Get Rid Of Mouth Ulcer: यदि आप भी बार-बार मुँह में छाले निकलने कि समस्या से परेशान रहते हैं तो आज हम आपको इन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगें, जो इस समस्या से निजात दिलाने में आपकी मदद करेंगें।

नई दिल्ली Published: February 01, 2022 08:13:47 pm

Tips To Get Rid Of Mouth Ulcer:मुँह के छालों कि बात करें तो ये समस्या आमतौर पर तब होती है जब व्यक्ति के पेट में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, जैसे कि पेट का सही से साफ़ न होना, गैस कि समस्या होना, कब्ज होना आदि। इसलिए यदि आप छालों को सही करना चाहते हैं तो आपको पेट की सेहत के ऊपर अधिक ध्यान देने कि जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपको इन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगें जो मुँह में बार-बार निकलने वाले छालों कि समस्या से आपको निजात दिलाने में मददगार साबित होते हैं।

आप भी जानिए इन घरेलू उपायों के बारे में।

Tips To Get Rid Of Mouth Ulcer

अंजीर के पत्ते के अर्क का सेवन

अंजीर सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है ये बात तो आप जानते ही होंगें, लेकिन क्या आपको पता है कि अंजीर की पत्तियों का अर्क छालों की समस्या से निजात दिलाने में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, मुँह में बार-बार छालों कि समस्या से यदि आप परेशान रहते हैं तो आप इंजीर की पत्तियों के निचले हिस्से से निकलने वाले अर्क को छालों के ऊपर हल्के-हल्के हाथों से लगालें, लगभग दो से तीन दिन तक लगातार ऐसा करें। कुछ ही दिन में आपके छालों की समस्या दूर हो जाएगी वहीं ये दर्द की समस्या से भी निजात दिलाता है।

दही का करें सेवन

दही की बात करें तो इसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, दही आपके पेट से जुड़ी कई दिक्कतों को दूर करता है वहीं ये आपके मुँह में बार-बार निकलने वाले छालों कि समस्या से निजात दिलाता है, इसलिए यदि आप छालों कि समस्या को दूर करना चाहते हैं तो दही को आप रोजाना कि डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं जैसे कि छाछ के रूप में, लस्सी के रूप में आदि। ये हर तरीके से फायदेमंद साबित होता है।

तुलसी के पत्तों का कर सकते हैं सेवन

तुलसी के पत्तों कि बात करें तो इसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वहीं ये मुँह में निकलने वाले छालों से भी आपको निजात दिलाता है, इसलिए यदि आप छालों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो तुलसी की पत्तियों को अच्छे से चबा-चबा के जरूर खाएं, क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स के जैसे अनेकों गुण होते हैं जो छालों के समस्या से निजात दिलाते हैं वहीं ओरल हेल्थ को भी ये स्वस्थ बना के रखते हैं।

