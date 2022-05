Clean Lungs Naturally: फेफड़ों में जमा गंदगी को बाहर कर देंगी ये नेचुरल चीजें, कफ और बलगम भी तेजी से पिघलेगी

लंग्स यानी फेफड़ों से कफ या बलगम को पिघलाने में कई चीजें मददगार होती हैं। तो चलिए जानें कि लंग्स की गंदगी और बलगम को पिघलाने के लिए क्या करें और किन चीजों को डाइट में शामिल करें।

लंग्स की गंदगी को बाहर निकालने वाले फूड्स-Foods take out dirt of lungs विटामिन सी युक्त चीजें

लंग्स को क्लियर करने के लिए विटामिन सी युक्त चीजें डाइट में जितना अधिक हो सके शामिल करें। मौसम्बी, संतरा, नींबू, चकोतरा, टमाटर, अनानास, कीवी आदि डाइट में शामिल करने से फेफड़ों की गंदगी बाहर निकलती है और कफ या बलगम भी ढीला होकर बाहर आता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरी ये चीजें संक्रमण से भी बचाती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में भी कारगर हैं।

लहसुन का उपयोग

लहसुन एंटी सेप्टिक, एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट से भरा होता है। संक्रमण और कफ को निकलाने में लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट या खाना खाने के बाद लहसुन की चार कलियां छाती पर जमा बलगम को पिघला देती हैं। कोलेस्ट्रॉल पिघलाने में भी लहुसन कारगर है।

लाइकोपेन युक्त डाइट

लाइकोपेन युक्त डाइट वो हैं जो लाल रंग के होते हैं। गाजर, टमाटर, सेब, पपीता, तरबूज आदि खाने से भी लंग्स क्लियर होता है। केरोटीनॉयड एंटी ऑक्सीडेंट से भरी ये फल-सब्जियां फेफड़े के कैंसर से भी बचाता है।

मुनक्का खाना करें शुरू

मुनक्का को रात भर के लिए पानी में भिगा दें और अगले दिन इसके पानी को पी लें और मुनक्का खा लें। मुनक्के में आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम, प्रोटीन, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है और ये सारी चीजें लंग्स को क्लियर करनें और संक्रमण से बचाने वाली होती हैं।

तुलसी-कपूर और इलायची

कत्थान, तुलसी के पत्ते, कपूर और इलायची एक साथ पाउडर बनाकर रख लें। ये बलगम और कफ को तुरंत बाहर निकालने का काम करते हैं। इसे खाने से लंग्स से कफ पिघलकर बाहर आती है।

हर्बल टी

हल्दी की चाय या ग्रीन टी पीने से भी तेजी से बलगम पिघलता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक हल्दी की चाय लंग्स को क्लियर करने में भी मददगार है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें

प्रतिदिन आधे घंटे तक ब्रीदिंग एक्‍सरसाइज करें। अनुलोम-विलोम एक बेहतरीन योगासन है, जो आपके फेफड़ों से अशुद्धियों को बाहर निकालने में मदद करेगा।

भाप लें और गर्म पानी पीएं

फेफड़ों से कफ पिघलाने में भाप लेना और गर्म पानी पीना भी बेहद लाभदायक होता है। फेफड़ों में जमा गंदगी, कफ और बलगम आसानी से बाहर आते हैं। तो ऊपर लिखे ये उपाय आपके लंग्स को आसानी से साफ करेंगे और कफ -बलगम की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।