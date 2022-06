Home Remedies: बच्चों को मिट्टी खाने से रोकने में काम आएंगे ये घरेलू नुस्खे

Home Remedies: कुछ बच्चों को मिट्टी खाना और चॉक खाना या दीवार का प्लास्टर खाना बहुत ही पसंद होता है। ये पसंद बच्चों की आदतें बन जाती हैं, कि बच्चों को मौका मिलते ही इसे खाना शुरु कर देते हैं। लेकिन ये आदतें बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है।

Home Remedies: कई बच्चें मिट्टी या चॉक खाना बहुत ही पसंद करते हैं। मिट्टी और चॉक खाना बच्चों की आदतें बन जाती है। इसलिए मौका मिलते ही बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते है। लेकिन मिट्टी खाने की वजह से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है। बच्चों के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती है, जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है। क्योंकि मिट्टी खाने की वजह से बच्चों के पेट में कीड़े और इंफेक्शन भी हो सकता है। इसलिए मां-बाप को बच्चों की इन आदतों को छुड़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे बच्चा खुद अपने आप ही मिट्टी खाने की आदतों को छोड़ देगा। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में

