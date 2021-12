Home Remedies For Common Cold: अगर अभी सर्दी-जुकाम से परेशान है तो इस से राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies For Common Cold: बदलता मौसम एक ओर जहां राहत देने के साथ ही साथ मौसमी बीमारियां भी दे सकते हैं जैसे - सर्दी, खांसी या बुखार। सामान्य जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण होता है। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है फिर भी सर्दी-जुकाम से बहुत ही दिक्कत होती हैं। लेकिन सर्दी-जुकाम से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे कारगर साबित हो सकते हैं।

नई दिल्ली। Home Remedies For Common Cold: सर्दी-जुकाम से तकलीफ बढ़ जाती है। जुकाम से पीड़ित होने के कई कारण हो सकते हैं। मौसम में बदलाव होने पर कई लोगों को जुकाम हो जाती है, तो अनेक लोग अधिक ठण्डी चीज खाने, नमी युक्त वातावरण में रहने से भी जुकाम से ग्रस्त हो जाते हैं। जुकाम में व्यक्ति को नाक से पानी बहने, छींक आने, गले की खराश, नाक बन्द होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन सर्दी-खांसी हो जाने पर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अकसर सर्दी की दवा से सुस्ती और नींद आती है। यही वजह है कि कई लोग जुकाम में दवा लेने की बजाय उसके अपने आप ठीक हो जाने का इंतजार करते हैं। मगर कुछ ऐसे घरेलू उपाय है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सर्दी-जुकाम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उन घरेलू उपाय के बारे में।

Home remedies to get relief from common cold