Home Remedies for Cough: बदलते मौसम में भी कई बार छाती और गले में कफ जम जाता है। कफ की वजह से छाती में कुछ जमा-जमा हुआ महसूस होता है। इस वजह से कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। कफ की दिक्कत को दूर करने में स्टीम लेना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

Home remedies to get relief from cough stored in chest