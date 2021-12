Home Remedies For Hair Loss: अगर आप भी झड़ते बालों से परेशान हो गए हैं, तो इससे राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies For Hair Loss: आज के समय में बाल गिरने की समस्या बहुत आम हो गयी है। आजकल लोगों की जीवनशैली और खान-पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। असल में बालों के गिरने के समस्या को लोग पहले नजरअंदाज करते हैं, इसलिए सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है। घरेलू उपाय द्वारा आप बाल झड़ने की समस्या से राहत पा सकते हैं।

Home Remedies For Hair Loss: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में बालों का झड़ना बहुत ही आम समस्या हो गई है। आजकल लोगों की जीवनशैली और खान-पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। ऊपर से प्रदूषण और हेयर प्रोडक्ट के केमिकल के कारण भी बालों पर असर पड़ता है, जो बाद में बालों के झड़ने का कारण बन जाता है। हर कोई झड़ते बालों से परेशान है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि रोज बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके बाल बहुत गंदे हो जाते हैं तो पानी में शैम्पू घोलने के बाद बालों में लगाएं। एक दिन में 50 से 100 रेशे टूटना बहुत सामान्य माना जाता है। लेकिन जब इससे अधिक बाल टूटने लगें तो इससे गंजापन हो सकता है और आपको इसके लिए कुछ करने की जरुरत है। लेकिन घरेलू उपाय द्वारा आप बालों के झड़ते समस्या से राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में।

Home remedies to get relief from hair loss