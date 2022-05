High Blood Pressure: क्या आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है, तो ये घरेलू उपाय दिलाएंगे तुरंत निजात

High Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर होना एक आम बात हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर व्यक्ति को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत पा सकते हैं।

High Blood Pressure: आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में और खानपान की वजह से ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में व्यक्ति की दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह काफी तेज हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर लेवल 140/90 mmHg या फिर उससे ज्यादा होता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुडी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इस समस्या से राहत पाया जा सकता है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपाय के बारे में

Home remedies to get relief from high blood pressure