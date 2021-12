Home Remedies for Toothache: अगर आप भी दांत के दर्द से परेशान है और उसे राहत पाना चाहते हैं तो करें ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Toothache: दांत में दर्द होना एक समान समस्या है लेकिन कई बार इस पर ध्यान न देने पर ये भयानक रूप लें लेती हैं। दांतों में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण दर्द होने लगता है। लेकिन खानपान में सुधार, साफ-सफाई एवं घरेलू नुस्खों से दांत के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। दांतों की समस्या गंभीर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।

नई दिल्ली। Home Remedies for Toothache: स्वस्थ दांतों के लिए दांतों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दांत में दर्द होना वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन ये बेहद असहनीय होता है। दांत दर्द की वजह से कई बार चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। यहां तक कि सिर में दर्द भी हो सकता है। दांत का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। दांतों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं जैसे दांत में कीड़े या दांतों में सड़न, दांतों की सफाई नाl रखने, कैल्शियम की कमी, बैक्टीरियल इंफेक्शन या फिर दांतों की जड़ों के कमजोर होने से भी होता है। दांतों में कीड़े लगने से जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। दांत और दिमाग की नसों के जुड़े होने से यह दर्द सिर तक भी पहुंच जाता है और बहुत परेशान करता है। दांतों की समस्या गंभीर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हालांकि आप कुछ घरेलू उपायों के जरिये भी इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जिससे दांतों के दर्द से राहत पा सकते हैं।

Home remedies to get relief from toothache