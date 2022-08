Home Remedies: चूहों का घर में बढ़ गया है आंतक, तो इन्हें दूर भागने में काम आएंगे ये घरेलू नुस्खे

Home Remedies: घर से चूहों को भगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर घर में एक भी चूहा घुस जाए तो आंतक मचाना शुरू कर देते है। लेकिन चूहों को घर से दूर भागने में कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते है।

Home Remedies: अगर घर में एक भी चूहा घुस जाए तो किसी आफत से कम नहीं है। ये घरों में चारो तरह आंतक मचाना शुरू कर देते है। घर पर मौजूद हर एक चीज कुतर डालते हैं फिर चाहे वो अनाज, कपड़े हो या फिर कोई अन्य महंगा समान है। ये चीजों को काटकर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम करते है। घरों में चूहों की मौजूदगी किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं होती है। ये चूहें कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते है। इसलिए जरूरी है कि इन्हें घर से भगाया जाए। बिना जान से मारे कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन चूहों को घर से दूर भगाया जा सकता है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में जो घर से चूहों को भागने में मदद करते है

Home remedies to get rid of rats at home