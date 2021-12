Home Remedies for Tonsils: अगर आप टॉन्सिल की समस्या से परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Tonsils: टॉन्सिलाइटिस होने पर टॉन्सिल में सूजन और दर्द बढ़ जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। यह वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल का आकार बढ़ जाता है। जिसके कारण खाने, पीने के अलावा सलाइवा निगलने में भी दिक्कत होती हैं। ठंडे मौसम में टॉन्सिल की समस्या और अधिक बढ़ जाती है।

नई दिल्ली। Home Remedies for Tonsils: अक्सर बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। जिसमें अक्सर टॉन्सिल्स की समस्या सामने आती है। खासतौर पर ठंडे मौसम में यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। हमारे गले के दोनों तरफ मांस की गांठ सी होती हैं जिन्हें टॉन्सिल कहा जाता है। जब इनमें इंफेक्शन के कारण सूजन आ जाती हैं तो यह टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। जिसकी वजह से टॉन्सिल का आकार बढ़ जाता है। लेकिन इसके होने के दौरान व्यक्ति को काफी दर्द महसूस होता है और व्यक्ति ठीक प्रकार से खाना भी नहीं खा पाता क्योंकि उसे निगलने में भी तकलीफ होती है। अगर दर्द तेज है तो इसके कारण व्यक्ति को खांसी, बुखार, जुखाम आदि हो सकता है। लेकिन इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय है। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपाय के बारे में जिससे जिससे टॉन्सिल की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं

Home remedies to get rid of tonsils