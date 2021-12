Home Remedies For Strong Teeth: अगर आप भी अपने दांतों को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies For Strong Teeth: चबाने में कठिनाई, मसूड़ों में सूजन और दांतों के आसपास मवाद या संक्रमण, दांतों की कमजोरी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन कुछ घरेलू उपाय द्वारा आप अपने दांतो को मजबूत बना सकते हैं। आंवला, नींबू, सरसों का तेल, लौंग, पुदीने का तेल और अमरूद की पत्तियां दांतों को मजबूत रखने में आपकी मदद करते हैं।

नई दिल्ली। Home Remedies For Strong Teeth: चबाने में कठिनाई, मसूड़ों में सूजन और दांतों के आसपास मवाद या संक्रमण, दांतों की कमजोरी के सामान्य लक्षण हैं। अगर आपके दांतों में भी भोजन के दौरान दर्द और छूने पर ऐसा महसूस होता है कि दांत हिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपको पैरीयोडोंटम समस्‍या हो गई है। दांतों पर दबाव बढ़ने से जड़ों और इसके आसपास दर्द होता है। ठंडा पानी या आइसक्रीम खाने पर सनसनाहट पैदा होती है। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दांतों की कमजोरी से जूझना पड़ सकता है। लेकिन आप कुछ घरेलू उपाय अपने दांतों को जरूरी ताकत देने के लिए कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जो आपके दांतों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं।

Home remedies to keep your teeth strong