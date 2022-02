Healthy Nails Tips: लंबे और खूबसूरत नाखूनों के लिए अपनाएं ये घरेलू टिप्स

Healthy Nails Tips: इस उपाय को करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त एक अंडे के सफेद भाग को एक कटोरी में निकाल लें और उसमें 2 चम्मच ऑरेंज जूस मिला लें। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर तैयार मिश्रण में करीबन 5 मिनट के लिए अपने नाखूनों को डुबोकर रखें।

Home Tips for Long And Beautiful Nails In Hindi