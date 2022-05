Pulses For High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कौन सी दाल खानी चाहिए? हार्ट अटैक का रिस्क होगा कम

Pulses For In High Cholesterol: अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त हैं तो आपको रोज अपनी डाइट में दो तरह की दाल को जरूर किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए।

Updated: May 10, 2022 08:02:23 am

कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर डाइट और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। किसी भी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज आपको 45 मिनट जरूर करना चाहिए। साथ ही कोलेस्ट्रॉल में दो दालों को अगर रोज खाने की आदत आप डाल लें तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा।

Moong masoor dal, which reduces high cholesterol, is also beneficial in diabetes-weight loss