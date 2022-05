Health Tips: पैरों की सूजन और दर्द से तुरंत राहत चाहिए? तो इन घरेलू नुस्खों से पाएं चुटकियों में छुटकारा

सूजन बार-बार हो तो यह शरीर में छिपी किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। शरीर में पानी जमा होने के कारण भी ऐसा होता है। थायराइड, किडनी या शुगर की बीमारी में भी सूजन आती है। वहीं, हृदय, लिवर की किसी समस्या का भी संकेत हो सकता है। वहीं, कई बार ज्यादा पैदल चलने, पहाड़ी चढ़ाई बढ़ती उम्र, प्रेग्‍नेंसी, पुरानी चोट या फिर पैरों में ठीक तरह से रक्‍त प्रवाह न होने पर भी पैरों में सूजन आ जाती है। पैरों की सूजन सामान्य और कष्टदायक दोनों रूपों में हो सकती हैं।

पैरों में सूजन होने के कारण (Causes of Swelling in Legs)

पैर में मोच आना।

ज्यादा चलने या खड़े रहने से।

हृदय संबंधित बीमारियों के कारण।

उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर।

गर्भावस्था में।

बहुत देर तक पैरों को लटका कर बैठने के कारण।

व्यायाम या फिर खेलकूद आदि।

प वेन थ्रोम्बोसिस (Deep vein thrombosis (DVT) की समस्या।

रेनल फेल्योर (Renal failure) के कारण।

मासिक धर्म के एक सप्ताह पहले भी पैर में सूजन की समस्या देखी जाती हैं।

अधिक वजन के कारण।

पैरों में सूजन से बचने के उपाय (Precaution Tips for Swelling in Legs)

आइसपैक की मदद से आप सूजन और उसके दर्द से राहत पा सकते हैं. इसके लिए आप 4 से 5 बर्फ के टुकड़ों को एक कपड़े में डालकर प्रभावित स्थान पर सिकाई करें। बर्फ रक्‍त प्रवाह बेहतर करने में मदद करता है।

हल्दी सूजन से बचाती है। दो चम्मच हल्दी में एक चम्मच नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और सूजन वाली जगह लगा लें और जब सूख जाए तो गुनगुने पानी से धो लें।

नींबू भी सूजन रोधी होता है। आप एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच दालचीनी चूर्ण, एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच दूध,सभी सामग्रियों को मिला लें। इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए सूजन वाली जगह पर लगाएं। ख्याल रखें रात में सोने से पहले यह उपाय करें।

एंटी-इंफ्लामेट्री गुणों से भरपूर बेकिंग सोडा भी फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आप दो चम्‍मच चावल को पानी में उबालें और उसमें दो चम्‍मच बेकिंग सोडा डालकर पेस्‍ट बना लें और 15 मिनट के लिए पैरों पर लगाएं। चावल के पानी के साथ मिलकर ये पैरों में जमा अतिरिक्‍त पानी को सोख लेता है और इससे पैरों में ब्‍लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है।

सेंधा नमक में हाइड्रेटिड मैग्‍नीशियम सल्‍फेइ के क्रिस्‍टल होते हैं, जो मांसपेशियों में दर्द को ठीक कर तुरंत आराम दिलाते हैं। आधा कप सेंधा नमक को गर्म पानी से भरे एक टब या बाल्‍टी में डालें। अब 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को इस पानी में डुबोकर रखें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। 'पत्रिका' इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।