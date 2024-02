Bad Cholesterol Reducing leaves: गंदे कोलेस्ट्रॉल को नसों से खींचकर बाहर कर देंगे ये पांच हरे जादूई पत्ते, ऐसे करें सेवन

How to remove bad cholesterol from Nerves

विशेषज्ञों का कहना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल (bad cholesterol) की तरह गुड कोलेस्ट्रॉल का संतुलन होना भी जरूरी है, इस मामले में आयुर्वेद आपकी मदद करता है। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी पत्तियों हैं जिनके सेवन से आप शरीर के अंदर नसों में जमा चर्बी को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। चलिए इन हरी पत्तियों के सेवन और फायदों के बारे में बताते हैं

मेथी के पत्ते (Fenugreek Leaves)





मेथी के पत्तों का साग बहुत ही टेस्टी होता है, इसके गुण डायबिटीज दूर करता है साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल भी नसों से खींचकर बाहर निकालता है।



सेवन का तरीका



आप चाहें तो मेथी के परांठे, साग खा सकते हैं। साथ ही सुबह सुबह इसका जूस भी पी सकते हैं