Tips to avoid dangers of TB: टीबी से फेफड़े हो रहे खराब, जानें तपेदिक रोग में क्या खाएं और क्या नहीं

Tips to avoid dangers of TB: टीबी से फेफड़े हो रहे खराब, जानें तपेदिक रोग में क्या खाएं और क्या नहीं

What to eat in TB disease: तपेदिक रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस में दवा के साथ खानपान पर भी विशेष ध्यान देना होता है। कुछ आहार टीबी के जोखिम को कम करते हैं तो कुछ बढ़ा देते हैं।

Published: May 17, 2022 01:12:32 pm

कोविड संक्रमण में बाद से टीबी की बीमारी भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यह जानलेना जरूरी है कि टीबी में किन चीजों का खाना चाहिए और किन चीजों को परहेज करना चाहिए। जानिए, टीबी आपकी डाइट कैसी हो-know, how is your TB diet

strengthen lungs in tuberculosis, know what to eat and what not

प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ

टीबी में हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए लेकिन प्लांट बेस प्रोटीन ही लेना चाहिए। मूंगफली, जिंजेली चिक्की या लड्डू, या सूखे मेवे और अखरोट के साथ ही आप पनीर, टोफू, सोया चंक्स आदि डाइट में अधिक से अधिक शामिल करें। कैलोरी से भरपूर खाद्य पदार्थ

टीबी में भूख कम लगती है, लेकिन जब भी आप खाएं कैलोरी से भरपूर खाना लें। केला, अनाज दलिया, सूजी हलवा, मूंगफली की चिक्की, गेहूं और रागी अंकुरित माल्ट दलिया या या खिचड़ी आदि डाइट में लें। विटामिन ए, ई, सी

टीबी में कलरफुल फ्रूट्स लें। पीले नारंगी फल और सब्जियां जैसे नारंगी, आम, पपीता, मीठा कद्दू, गाजर बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि ये विटामिन ए से भरपूर होते हैं। जबकि विटामिन सी अमरूद, आंवला, संतरा, टमाटर, मीठा चूना, नींबू, शिमला मिर्च से मिलता है। वहीं, विटामिन ई आमतौर पर गेहूं के बीज, नट, बीज और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन

बी कॉम्प्लेक्स से भरे साबुत अनाज और दालों, नट और बीजों में पाए जाते हैं। मांसाहारी लोगों बी कॉम्प्लेक्स अंडे, मछली, विशेष रूप से समुद्री मछली जैसे सैल्मन, टूना, मैकेरल, सार्डिन, चिकन और लीन मीट से प्राप्त कर सकते हैं। सेलेनियम और जिंक

मशरूम और सनफ्लावर सीड, चिया सीड, कद्दू के बीज, तिल सहित अधिकांश नट और बीज भी सेलेनियम और जिंक दोनों के अच्छे स्रोत हैं।



इन चीजों से बनाएं दूरी-what not to eat in TB

तला हुआ भोजान, मीट और चिकन, बेकन, फ्राइड फूड और सेचुरेटेड फैट टीबी के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा रिफाइड कार्बोहाइड्रेट जैसे- ब्रेड, पास्ता, चावल और सफेद चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, जैसे नियमित कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, शर्बत, पैनकेक सिरप, जैम और जेली भी नहीं खाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज टीबी के जोखिम को कम करने के लिए अत्यधिक कैफीन या अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए।

