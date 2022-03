गर्मियों में जानिए क्यों होता है मिट्‌टी के घड़े का पानी अमृत समान, जानिए इसके ये अद्भुत फायदे

Health benefits, drink water from an earthen pot in summer : मिट्‌टी की सोंधी खूशबू के साथ घड़े का ठंडा पानी मिले तो भला कौन मना करेगा। गर्मियों में अगर आप खुद को हेल्दी रखने के साथ कुछ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो घड़े का पानी जरूर पीएं। धड़े का पानी गर्मियों में अमृत समान माना गया है। तो चलिए आज इस मिट्‌टी के घड़े के पानी के फायदे जानें।

Published: March 24, 2022 09:33:23 am

आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीना ही नहीं, खाना पकाना भी औषधि समान माना गया है। मिट्‌टी को सबसे शुद्ध और बीमारिरयों को दूर करने वाला बताया गया है। तो गर्मियोंं में अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो घड़ा घर जरूर लाएं। बता दें कि फ्रीज का ठंडा पानी आपकी सेहत कीे लिए बेहद नुकसानदायक होता है, जबकि घड़े के पानी को पीकर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। घड़े के पानी से सेहत को क्या फायदे होंगे चलिए जानें।

घड़े में बने सूक्ष्म छिद्र से जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो पानी ठंडा होने लगता है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, उतना ही ज्यादा पानी भी ठंडा होगा। इस लिए घड़े को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए। जितना ताप घड़े को मिलता है पानी उतना ही ठंडा होता है।

घड़े का पानी इसलिए होता है अमृत समान गले की समस्या होगी दूर

घड़े के पानी को पीने से कभी आपको टॉसिंल, या जुकाम की समस्या नहीं होगी। इसका गले को नुकसान पहुंचाए बिना ठंडक देगा। जबकि फ्रीज का ठंडा पानी जुकाम से लेकर गले में खिचखिच का कारण बन जाता है। फ्रीज के पानी के सेवन से गले की कोशिकाओं का तापमान अचानक गिर जाता है और इससे शरीर को नकुसान पहुंचता है।

लू से बचाव में मदद

घड़े का पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, क्योंकि इसके पानी को अमूमन लोग ज्यादा पीते हैं। जबकि फ्रीज का पानी थोड़ा पी कर भी लगता है जयादा पिया गया है। साथ ही घड़े के पानी के साथ कई मिनिरलस भी शरीर को मिल रहे होते हैं। विटामिन और खनिज शरीर के ग्लूकोज के स्तर इससे बैलेंस रहता है। गर्मी में लू अधिकतर डिहाइड्रेशन के कारण ज्यादा लगती है।

गैस की समस्या से राहत

घड़े का पानी पेट की गर्मी को प्राकृतिक तरीके से ठंडा करता है। साथ ही गैस जैसी समस्या भी राहत मिलती है। अगर रोजाना घड़े का पानी पिया जाए तो पेट से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं।

ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल

घड़े का पानी ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह बैड कॉलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करके हार्ट अटैक की संभावनाओं को भी कम करता है।

स्किन प्रॉब्लम्स से राहत मिलती है

मटके का पानी पीने से त्वचा संबंधित कई परेशानियों जैसे फोड़े, फुंसी और मुंहासे से राहत मिलती है। इतना ही नहीं मटके का पानी पीने से त्वचा में भी चमक आती है।

विषैले पदार्थ सोखने की शक्ति

मिट्टी में शुद्धि करने का गुण होता है यह सभी विषैले पदार्थ सोख लेती है और इसके घड़े के पानी में सभी जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं। गर्मियों में हेल्दी बने रहना है तो मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

