muscle cramps: रात को आते हैं बांयटे (मांसपेशियों की ऐंठन), आज ही खाने में इन 5 चीजों को करें शामिल

जयपुरPublished: Nov 02, 2023 11:18:19 am Submitted by: Jaya Sharma

These five foods will relieve muscle cramps: मांसपेशियों की ऐंठन कॉमन प्रॉब्लम है, शरीर में किसी तरह की पोषण में कमी रह जाने के कारण ये स्थिति बनती है। ये समस्या अक्सर डिहाइड्रेशन के कारण होती है। ऐसे में यदि अच्छी तरह से बॉडी को हाइड्रेटेड रखें तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। संतुलित भोजन करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।

बदलती लाइफस्टाइल के बीच स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही खान—पान के लिए समय नहीं निकाल पाना, एक्सराइज नहीं करना और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, ये सभी हैल्थ पर बुरा असर डालती है। इस वजह से मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी बढ़ जाती है। यदि आपको भी रात को अचानक मांसपेशियों की ऐंठन से परेशान होना पड़ता है, तो खाने—पीने में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिनसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। यहां जानिए पांच ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, जिनसे मांसपेशियों की ऐंठन को किया जा सकता है दूर।