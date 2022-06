3 Vitamins For Tiredness: थकान और कमजोरी रहती है? तो जान लें शरीर में हो रही इन 3 विटामिन्स की तेजी से कमी

Physical and Mental fatigue Reason: क्या आपको हर समय थकान-कमजोरी और भारीपन महसूस होता है। तो इसके पीछे तीन तरह के विटामिन की कमी जिम्मेदार है।

हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना या नींद आने के बाद भी नींद बने रहना इस बात का संकेत है शरीर में कई तरह के विटामिन्स कम हो रहे हैं। बिना शारीरिक मेहनत के बाद थकान या कमजोरी महसूस होना सामान्य बात नहीं है। कई बार शारीरिक ही नहीं, मानसिक थकान भी होती है। मानसिक थकान के कारण दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है।

vitamins to get rid of Physical and Mental tiredness fatigue