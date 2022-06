Malaria diet: मलेरिया से ग्रस्त हैं, तो जानिए क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज

मलेरिया प्लासमोडियम परजीवी से संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया में खानपान का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ बीमारी को कम करते हैं तो कुछ बढ़ा देते हैं। इसलिए चलिए जानें कि मलेरिया मे क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें।

मलेरिया का बुखार एक निश्चित समय पर आता है विशेषकर शाम के समय। तेज ठंड और कंपकपी के साथ इसक बुखार चढ़ता है। इसके साथ ही तेज बुखार, सिरदर्द, गले में खराश, पसीना आना, थकान, बैचेनी और उल्टी आने की समस्या बढ़ती है। खानपान अगर सही न हो तो मरीज बेहद कमजोरी और थका हुआ महसूस करता है। इसलिए खानपान को लेकर सर्तक रहना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से प्लेटलेट्स कम होने लग सकते हैं।

what to eat and what not in malaria fever recovery