Nokia 4K Smart TV सेल में उपलब्ध, पहली बार मिलेगा शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट

नई दिल्ली: नोकिया (Nokia) का लेटेस्ट Nokia 4K Smart TV सेल के लिए ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस सेल के दौरान स्मार्टफोन को जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर के साथ बेचा जा रहा है। अगर ग्राहक एचएसबीसी के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्मार्ट टीवी का भुगतान करते हैं तो 5 फीसदी का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही टीवी पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राहकों को इस टीवी पर पूरे एक साल की वारंटी मिलेगी। फ्लिपकार्ट की ओर से नोकिया स्मार्ट टीवी के साथ प्रोटेक्शन कवर भी मिलेगा, जिसकी 2,999 रुपये कीमत है। वहीं ग्राहकों को अच्छी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। बता दें कि नोकिया ब्रॉड का ये पहला स्मार्ट टीवी है जिसे भारतीय बाजार में पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था।

Nokia 4K Smart TV Specifications

इस स्मार्ट टीवी में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिजॉल्यूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। कंपनी ने इस टीवी की स्क्रीन में बेजल-लेस डिजाइन दिया है। साथ ही बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस टीवी में क्वॉडकोर चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। 4K Smart TV में 2.25 जीबी रैम का सपोर्ट दिया गया है। और ये स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए इंटेलिजेंट डिमिंग टेक्नॉलजी, डॉल्बी विजन और HDR 10 जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा इसमें जेबीएल की साउंड टेक्नोलॉजी दी गयी है। इस स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स, गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब पहले से ही मौजूद मिलेगा। नोकिया 4के स्मार्ट टीवी की भारत में कीमत 41,999 रुपये रखी गयी है।

गौरतलब है कि हाल ही में Nokia 9 PureView के लिए कंपनी ने एंड्रॉयड 10 अपडेट जारी किया है। अगर आप Nokia 9 PureView स्मार्टफोन यूज करते हैं और अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो Settings >About Phone > System updates में जाकर अपना फोन अपडेट कर सकते हैं। अपडेट फाइल का साइज़ 800 एमबी है। फोन को मिला एंड्रॉयड 10 अपडेट डार्क मोड, स्मार्ट रिप्लाई फीचर, जेस्चर नेविगेशन, प्राइवेसी के लिए अतिरिक्त कंट्रोल, लोकेशन और नवंबर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के साथ है। हमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Nokia 7.1,Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus और Nokia 6.1 स्मार्टफोन को अगले महीने एंड्रॉयड 10 अपडेट मिलेगा।