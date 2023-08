Sennheiser ने भारत में लॉन्च किए एम्बियो साउंड बार प्लस, एम्बियो सब

जयपुरPublished: Aug 23, 2023 08:41:31 pm Submitted by: जमील खान

Ambeo Soundbar Plus, Ambeo Sub Launched in India : जर्मनी स्थित ऑडियो ब्रांड सेन्हाइजर (Sennheiser ) ने भारत में उपभोक्ताओं के लिए एम्बियो साउंडबार प्लस और एम्बियो सब लॉन्च करने की घोषणा की। एम्बियो साउंडबार प्लस दुनिया का पहला 7.1.4 स्टैंडअलोन साउंडबार है जो एक गहन सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus