डॉक्टर ने पैसे लेकर किया महिला का सीजर, ऑपरेशन में लापरवाही से मौत

जिला अस्पताल में सीजर के बाद एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर ने सीजर के पांच हजार रुपए भी लिए। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत का आरोप लगाया है। इसको लेकर मंगलवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया।



बैतूल। जिला अस्पताल में सीजर के बाद एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर ने सीजर के पांच हजार रुपए भी लिए। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत का आरोप लगाया है। इसको लेकर मंगलवार सुबह अस्पताल में हंगामा किया। मृतिका का शव लेकर कलेक्टारेट जनसुनवाई में पहुंचे। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद कलेक्टर ने तीन डॉक्टरों की जांच टीम बनाई है। ४८ घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतिका का ससुराल मुख्यमंत्री के गांव जैत का है।

जैत हिंगना निवासी जयसिंग तोमर ने बताया उसकी पत्नी दीपिका तोमर (२८) को प्रसव पीड़ा होने से सारनी से घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले गए थे। यहां पर दो दिन रहने के बाद डॉक्टरों ने बच्चादानी का मुंह नहीं खुलने का हवाला देकर जिला अस्पताल रैफर कर दिया। अस्पताल में रविवार रात में आए थे। डॉक्टर से अगले दिन सुबह सीजर कर दो कहते रहे। बार-बार कहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हर बार डॉक्टर नार्मल प्रसव होने की बात कहते रहे। शाम को पांच बजे सीजर किया। दीपिका की बहन चित्रा सेंगर ने बताया सीजर के बाद दीपिका को घबराहट हो रही थी। बच्चादानी फटने की बात कहकर डॉक्टर उसे दोबारा ऑपरेशन करने ले गए। ऑपरेशन के बाद बच्चादानी एक टे्र में लाकर दिखाई। रात एक बजे बताया कि दीपिका की मौत हो गई। चित्रा ने आशंका जताई कि सीजर ऑपरेशन के दौरान ही दीपिका की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन में लापरवाही की है। दीपिका की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। सीजर में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। तीन डॉक्टरों की टीम ने शव का पीएम किया है।

ऐसा करेंगे मम्मी मुझे पता नहीं था

दीपिका की मां सिया बाई ने बताया जब उसे सीजर के बाद बाहर लाया गया था। उसने कहा था डॉक्टर ऐसा करेंगे मम्मी मुझे पता नहीं था। मुझे मत छोड़ों, ठंड लग रही है। दीपिका की तीन बेटी है। सीजर ऑपरेशन के बाद एक बेटा हुआ है। बेटे को एसएससीयू में रखा गया है। दीपिका का विवाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत के पास हिंगना में हुआ है। जैत और हिंगना आसपास ही है। कोरोना के बाद से दीपिका अपने मायके सारनी में ही रह रही थी।

डॉ वंदना धाकड़ को दिए पांच हजार

दीपिका की बहन चित्रा ने आरोप लगाया कि सीजर ऑपरेशन के लिए डॉ वंदना धाकड़ को पांच हजार रुपए दिए। डॉक्टर ने पैसे देने पर ही सीजर करने की बात कही। पैसे नहीं देने पर देरी से ऑपरेशन किया। पैसे देने वाले अन्य लोगों के ऑपरेशन पहले किए गए। उल्लेखनीय है के डॉ धाकड़ के पति पूर्व सीएमएचओ डॉ प्रदीप धाकड़ भी विवादित रहे हैं।

शव लेकर पहुंचे कलेक्टोरेट

मृतिका दीपिका का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजन एंबुलेंस में उसका शव लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की। इसके बाद कलेक्टर ने तीन डॉक्टरों की एक टीम बना दी है। टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation,death due to negligence in operation