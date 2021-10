How To Get Rid Of Flea: पिस्सू दूर करने के प्रभावकारी घरेलू उपाय

How To Get Rid Of Flea: वैक्यूमिंग को सबसे प्रभावी पिस्सू नियंत्रण घरेलू उपचारों में से एक माना जाता है। यह तरीका आपके घरों के कालीनों एवं फर्नीचर के तंतुओं से पिस्सू को हटाने में मदद करता है। हालाँकि, इस उपाय की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं।