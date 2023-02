वसूली के लिए नपा ने तीन हजार लोगों को डिमांड नोटिस जारी किए

Submitted by:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति को महज दो महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में नगरपालिका ने वसूली के लिए अभियान की शुरूआत कर दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगरपालिका को शहरवासियों से टैक्स के रूप में कुल 7 करोड़ 98 लाख रुपए वसूलना हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक वसूली महज 31 प्रतिशत ही हो सकी है।

NAPA issued demand notices to three thousand people for recovery