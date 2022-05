20 May 2022 Rashifal And Panchang: आज के दिन इन तीन राशि वालों पर मेहरबान होंगी मां लक्ष्मी, जानें अपनी राशि का हाल

राहु काल

दिल्ली- 10:35 am से 12:18 pm तक

मुंबई- 10:57 am से 12:35 pm तक

चंडीगढ़- 10:36 am से 12:19 pm तक

लखनऊ- 10:22 am से 12:03 pm तक

भोपाल- 10:37 am से 12:17 pm तक

कोलकाता- 09:54 am से दोपहर पहले 11:33 am तक

अहमदाबाद- 10:56 am से दोपहर 12:36 pm तक

चेन्नई- 10:30 am से दोपहर 12:05 pm तक





आज का राशिफल ( Aaj Ka Rashifal)

मेष राशि- आज आपकी मेहनत सफल होगी। अपने जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज इस राशि के बिल्डर्स को कोई नई डील मुनाफा दिला सकती है।



वृष राशि- आज का दिन वृष राशि वालों के लिए शुभ है। दफ्तर में कार्य पूरे होंगे। मित्रों का साथ मिलेगा। परिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।





मिथुन राशि- तरक्की के नए मौके मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन मिलने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा।



कर्क राशि- आज आपको कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने विरोधियों से सतर्क रहें।



सिंह राशि- आज आपको अपने जीवनसाथी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।