Aaj Ka Rashifal - Horoscope Today 28 May 2021: इन राशियों पर बरसाएंगा देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, जानें कैसे रहेगा आपका शुक्रवार?

किसी भी व्यक्ति की राशि उसकी कुंडली में मौजूद चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है।

तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार आज शुक्रवार Friday, 28 मई 2021 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है...



: आज का 28 May 2021 मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope)

संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें, ध्यान रहे गलत निर्णय जीवन बदल सकता है। आज वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी कार्यक्रम की रुपरेखा बनेगी।



: आज का 28 May 2021 वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे। मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी।राजनैतिक मामलों में आप का विरोध हो सकता है। जीवन साथी के साथ विवाद सम्भव है।



: आज का 28 May 2021 मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

अपनी कमजोर निर्णय शक्ति के कारण ही आप पिछड़ रहे है। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। अस्वस्थता रह सकती है। संतान की हर जिद के आगे न झूकें।



: आज का 28 May 2021 कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करें। दूसरों की मजबूरी को भी समझें। क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे। पिता से मतभेद समाप्त होंगे। परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे।





: आज का 28 May 2021 सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope)

कोई चौंकाने वाले समाचार मिलने की संभावना के बीच मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। दूसरों से अपेक्षा न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें।





: आज का 28 May 2021 कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

निवेश व नौकरी लाभदायक रहेंगे। प्रेम प्रसंग सफल होंगे। व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आप के बने बनाये कार्य बिगाड़ सकते है। सूझबुझ से धनलाभ होगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी।





: आज का 28 May 2021 तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope)

परिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी। सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा। तेल तिलहन में निवेश से लाभ होगा।कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी। संतान के कारण चिंता और तनाव रहेंगे।





: आज का 28 May 2021 वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। पुराने आर्थिक मामले सुलझने की संभावना के बीच छोटी मानसिकता से आपको बाहर आना होगा। आप जो सोचते हैं वह करते नहीं हैं उचित होगा अपने आप को व्यवस्थित करें।





: आज का 28 May 2021 धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा। अकारण झंझटों से दूर रहें। चोट व दुर्घटनादि से हानि संभव है।अध्ययन में अवरोध आ सकता है। अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध न निकालें।





: आज का 28 May 2021 मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना के बीच दिन अनुभव पूर्ण रहेगा। नए मित्र बनेंगे। बकाया वसूली होगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। फालतू खर्च होगा, पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं।





: आज का 28 May 2021 कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। आर्थिक लाभ होगा। व्यबसायिक नई योजना बनेगी पर विलम्ब से प्रारम्भ होगी। थकान व् अस्वस्थता रहेगी।





: आज का 28 May 2021 मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। नेत्र पीड़ा संभव है।माता पिता के स्वास्थ का ध्यान रखें। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी।





