Aaj Ka Rashifal- ​आज 5 राशिवालों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसा रहेगा दिन?

अ+ अ- भोपालPublished: Oct 31, 2022 04:49:33 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

01 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity

Aaj Ka Rashifal / Horoscope today : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज दिवाली के दिन यानि मंगलवार, Tuesday, 01 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है।



01. Aries Daily Horoscope 01 November 2022 आज का मेष राशिफल

आज आप अच्छी मनोस्थिति में हो सकते हैं और यह आपको किसी भी व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने के लिए तैयार कर सकता है। जानकारों के अनुसार ज्यादा अधिक सोचने की बजाय खुद को कुछ समय के लिए आराम दें और केवल अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दें। आप में से कुछ अपने निजी संबंधों और पारिवारिक मामलों की ओर जा सकते हैं। याद रहे कि शुभ परिणामों के लिए शाम 4:15 बजे से शाम 6 बजे के बीच कोई भी शुभ कार्य करना उचित रहेगा। आज के दिन के लिए आपका शुभ रंग लाल है। 02. Taurus Daily Horoscope 01 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें। समय अनुकूल है, उसका सदुपयोग करें। यात्रा सम्भव है। 03. Gemini Daily Horoscope 01 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

आज आपका मन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त रहेगा। आप इस समय खुद को धार्मिक रूप से प्रवृत्त पाएंगे। यह समय भाग दौड़ भरी जीवन से दूर जाने का है और जीवन को अपने हिसाब से देखने का है। ज्योतिष के जानकारों अनुसार परिस्थिति कैसी भी हो भरोसा रखें। अच्छे भाग्य के लिए सुनहरे पीले रंग का कुछ पहनें। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय शाम 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच है। 04. Cancer Daily Horoscope 01 November 2022 आज का कर्क राशिफल

आप आत्मनिरीक्षण की मनोस्थिति में रहेंगे। यदि आप शायद कुछ समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप दिमाग को थका पाएंगे। उचित होगा कि अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए आज टहलने जाएं या फिर कोई किताब पढ़ने की कोशिश करें। जानकारों के अनुसार आपके आध्यात्मिक अंग से जुड़ने के लिए सफेद रंग ठीक रहेग। सुबह 7 से 8 बजे तक इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 05. Leo Daily Horoscope 01 November 2022 आज का सिंह राशिफल

आज आपको संभलकर चलें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। कुल मिलाकर आगे बढ़ने से पहले अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का भांप लें। याद रखें, जैसे एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए आ सकते हैं, इसी तरह आपके द्वारा किए गए निर्णय भी वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए आज सतर्क रहें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बैंगनी रंग का पहनें। मन चाहे परिणामों के लिए सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच का समय शुभ है। 06. Virgo Daily Horoscope 01 November 2022 आज का कन्या राशिफल

आप अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव से प्रेरित हो रहे हैं। मुमकिन है कि आप अपने जीवन के अंतिम और उद्देश्य लक्ष्यों को लेकर सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंचें। आज आपको अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए और वहां पहुंचने के लिए योजना बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। जानकारों के अनुसार वायलेट रंग आपके लिए अच्छा होगा। आज शाम 5:15 बजे से शाम 6:15 बजे तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। 07. Libra Daily Horoscope 01 November 2022 आज का तुला राशिफल

आज का दिन कई अनुभवों से युक्त रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आप की सफलता के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। निजी खर्च बढ़ेगे, उचित होगा कि समय का दुरुपयोग न करें। 08. Scorpio Daily Horoscope 01 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

आज आप अपने द्वारा झेले जा रहें साधारण से टकराव का एक शांतिपूर्ण समधान ढूंढ लेंगे। जानकारों के अनुसार आज आप शांत और तर्कसंगत दिमाग से जीतेंगे, और आपसी सहमती से युक्त समाधान प्राप्त करेंगा। आज अपने शुभ रंग क्रीम है। शाम 5 से 6:35 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। 09. Sagittarius Daily Horoscope 01 November 2022 आज का धनु राशिफल

आप अपने आस पास की जिम्मेदारियों से थोड़ा अभिभूत रहेंगे। ये आपको व्याकुल कर सकता है, लेकिन चीजों का सिर्फ नकरात्मक पक्ष ना देखें। ध्यान रहे एक सकारात्मक सोच चमत्कार कर सकती है, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। जानकारों के अनुसार हल्का पीला रंग आपके लिए आज बेहतर रहेगा। शाम 6 से 7:30 का समय विशेष शुभ समय रहेगा। 10. Capricorn Daily Horoscope 01 November 2022 आज का मकर राशिफल

अपनी सोच को बदलें। उचित होगा कि दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। प्रतियोगी परीक्षा में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। पिता से मनमुटाव हो सकता है। उचित होगा कि क्रोध न करें। 11. Aquarius Daily Horoscope 01 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

ग्रहों की स्थिति आज सारी समस्याओं को भुला देगी और उन चीजों की तरफ ले जाएगी जो आपको खुशी देती हैं। जानकारों के अनुसार आज आप समय के साथ-साथ साधन खोजने में भी सफल होंगे। शाम के 5 से 6:45 के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा। लाल रंग का किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनने से परहेज करें। 12. Pisces Daily Horoscope 01 November 2022 आज का मीन राशिफल

आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। कोई आश्चर्य जनक घटना आपका इंतजार कर रही है। जानकारों के अनुसार आपको समुद्र पार की यात्रा का अवसर मिल सकता है। ये यात्रा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उचित होगा कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। आज मैजेंटा रंग आपके लिए लकी रहेगा। शुभ समय सुबह के 9 से 10 भी के बीच रहेगा। पढ़ना जारी रखे