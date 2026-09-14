Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आज किसे हो सकता है धन लाभ! जानिए आपके राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 14 September : आज 14 सितंबर है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, सुबह 7:06 बजे के बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यह दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। उदया तिथि के आधार पर आज हरतालिका तीज व्रत भी रखा जाएगा। आज सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र देव और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 14 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)