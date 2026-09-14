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Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आज किसे हो सकता है धन लाभ! जानिए आपके राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 : 14 सितंबर यानि रविवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानिए आज का दैनिक राशिफल
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भारत

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deepak deewan

Sep 14, 2026

Aaj Ka Rashifal 14 September 2026

Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 फोटो सोर्स : AI Grok

Aaj Ka Rashifal 14 September : आज 14 सितंबर है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, सुबह 7:06 बजे के बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यह दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। उदया तिथि के आधार पर आज हरतालिका तीज व्रत भी रखा जाएगा। आज सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र देव और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 14 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)
मेष राशि वालों को कठोर मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों और साथियों से अच्छे संबंध बने रहेंगे, कार्यालय में तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है पर योग्यता का फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)
वृषभ राशि वालों के लिए सोमवार का दिन धनदायक है। एक से अधिक तरीकों से आय मिलने की संभावना बन रही है। कार्य की प्रकृति और दिशा बदलने से लाभ होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां में लापरवाही न करें, प्रेम या वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है।
शुभ रंग- व्हाइट कलर
शुभ अंक- 5

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)
मिथुन राशिवालों के लिए धन की आवश्यकता बनी रहेगी। आर्थिक जोखिम न उठाएं, परिस्थितियों को ठीक से समझते हुए निर्णय लें। जल्दबाजी में परेशानी बढ़ सकती है। प्रेमिका के तनाव के कारण परेशान रह सकते हैं।
शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 8

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)
कर्क राशिवालों के लिए पुराना किया गया परिश्रम आज सफलता दिलानेवाले रहेगा। सपनों को धरातल पर उतरने का दिन है। आर्थिक उन्नति के योग बने हैं। किसी अनजान व्यक्ति की मदद से प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 7

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)
सिंह राशिवालों को आज भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी। आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। समस्याओं के बाद निराकरण की त्वरित कार्यवाही करनी होगी। प्रेम संबंधों में विचार विमर्श में समय जाया न करें।
शुभ रंग: ऑरेंज
शुभ अंक: 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)
आज कन्या राशिवालों को नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे। तकनीकी ज्ञान से नौकरी या व्यापार में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुभव और नए विचारों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ेगी।
शुभ रंग-पर्पल
शुभ अंक- 1

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)
तुला राशिवालों के लिए आज का दिन पेरेंट्स या गुरुजनों के सानिध्य का रहेगा। प्रतिदिन के कार्यों और धनागम को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। बड़े फैसले टालना उचित रहेगा।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)
वृश्चिक राशिवालों को भाग्य का समर्थन मिलेगा जिससे बिगड़े कामों में भी सुधार संभव होगा। युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। राजनीति में रुचि रखनेवालों को सार्वजनिक जीवन में नई भूमिका मिल सकती है।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)
धनु राशिवालों के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी या रोजगार से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं। परिवार का समर्थन मिलने का लाभ उठाना होगा। प्रेमी साथी के सहयोग से उत्साह बढ़ेगा।
शुभ रंग- पर्ल व्हाइट
शुभ अंक- 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)
मकर राशिवालों के लिए आज यात्रा में सावधानी रखना जरूरी है। शेष परिस्थितियां अनुकूल बनी रह सकती हैं। अधूरे कामों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। संकल्प के साथ पूरे करने में जुट जाएं।
शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 8

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)
कुंभ राशिवालों को आज भूमि भवन का सुख मिल सकता है। राजनीतिक मामलों में आगे बढ़ने के योग हैं। निर्माण के पुराने मामलों में न उलझें। एकाग्रता बनाए रखने से व्यवसाय में लाभ होगा।
शुभ रंग- नेवी ब्ल्यू
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)
मीन राशिवालों के लिए सोमवार का दिन आशा से ज्यादा बेहतर हो सकता है। आज आनंद और खुशी महसूस कर सकते हैं। सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। दांपत्य या प्रेम जीवन में साथी का व्यवहार भावनात्मक बना रहेगा जिससे तनाव समाप्त होगा।
शुभ रंग-डार्क यलो
शुभ अंक- 5

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Shukra Gochar

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Published on:

14 Sept 2026 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आज किसे हो सकता है धन लाभ! जानिए आपके राशिफल में

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