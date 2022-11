Aaj Ka Rashifal (17 Nov.2022)- ​भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वृषभ,सिंह व वृश्चिक सहित इन 5 राशि वालों की चमकेगी किस्मत

17 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

17 November 2022

Aaj Ka Rashifal,thursday,Today Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि बृहस्पतिवार यानि गुरुवार, thursday, 17 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। 01. Aries Daily Horoscope 17 November 2022 आज का मेष राशिफल

- आज आप रचनात्मक और प्रेरित महसूस करेंगे। आज आप दिन का उपयोग अपनी रचनात्मक महत्वकांशाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रयोग करेंगे। आपकी भूले बिसरे लक्ष्यों पर से मिट्टी हटाने और साथ ही अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने में आकाशीय बल आपकी सहायता करेगा। इस सुनहरे अवसर को खोने से बचे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक का समय आपके लिए कोई भी महत्व निर्णय लेने के दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। सकारात्मक ब्रह्माण्डय ऊर्जा को जकड के रखने के लिए आज आप नारंगी रंग का कोई वस्त्र पहनें। 02. Taurus Daily Horoscope 17 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

- आज ज़िन्दगी के प्रति आपका रवैये में एक बहुत बड़े बदलाव हो सकता है। आपकी व्यावहारिक और तर्क संगत चीज़ो कि तरफ आज झुकाव बढ़ सकता है। कोई परिस्थिति या फिर अनुभव में आज आपको बदलने की क्षमता है उसी नज़रिये के परिणाम स्वरूप आप लाभ देखेंगे। अन्य लोग भी आपके नये रूप को देखकर उसकी सराहना करेंगे। यह आपके ज़िन्दगी के नए अध्याय की एक शुरुआत हो सकती है जहां आप अपने सपनो का एहसास करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ से आपको शुभ समाचार और भाग्य प्राप्त होगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार रात 8 बजे से 10 बजे तक आपका शुभ समय होने का संकेत दिया जाता है। 03. Gemini Daily Horoscope 17 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

- आज आपके लिए एक बड़ा ही रोमांचक दिन बना हुआ है। आज आप परिवर्तन के कारण अत्यधिक उत्सुक महसूस कर रहे होंगे और कुछ साहसिक करने का मन बना रहे होंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज आपके लिए रोजमर्रा की एक जैसी सांसारिक दिनचर्या से एक अंतराल लेने का अनुकूल समय है, आज के दिन आप अपने आपको चुस्त दुरुस्त करें और अपने दिमाग़ को तरोंताज़ा करें। इस परिवर्तन के चलते आप अपने दिन को ख़ुशी से पूरा करने के लिए पिरे दिन प्रेरित रहेंगे, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे है? बाहर जाइये और कुछ मज़े कीजिये! तत्काल परिणाम पाने के लिए आप अपने आवश्यक कार्यों को प्रातः 10 बजे से 11:15 बजे के बीच सुव्यवस्थित कर ले। हरा रंग पहनना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 04. Cancer Daily Horoscope 17 November 2022 आज का कर्क राशिफल

- आज आपके अंदर आत्मविश्वास का स्तर कुछ हद तक अपने शिखर पर पहुंच जायेगा। यह परिवर्तन होने के कारण यह आपकी बौद्धिक क्षमता को तेज़ करने की इच्छा ज़ाहिर करेगा। अपनी कला में विकास करना और वैसा ही बनने के लिए आप आज कुछ मौको की तलाश करेंगे। आज के दिन आप जो भी नयी क्षमताएं अपने अंदर ढालेंगे वह निश्चित तौर पर भविष्य के लिए आपके लिए नये दरवाज़े खोल देगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार स्पष्ट और ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए शाही नीला रंग पहने। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच आपका सबसे शुभ समय होगा।

05. Leo Daily Horoscope 17 November 2022 आज का सिंह राशिफल

- आज आप अपने और अपने परिवार के बीच छोटे विवादों के वजह से आपका मन ख़राब हो सकता है। ऐसा मालूम होता है कि हर कोई किनारे पर ही है इसलिए यदि आप टकराव से बचाव करने के लिए दूरी बना कर ही चलिए। अपनी भावनाओं और सम्बधों के बारे में बात करने से ना घबरायें, वह जल्दी ही फिर से सामान्य हो जाएंगे। ध्यान रहे कि आज आपकी कोई भी ज़िम्मेदारी ना रह जाए, और प्रेरित रहने के तरीके ढूंढ़ते रहे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आपका शुभ समय है तो उसके हिसाब से अपने कार्य कि योजना बना ले। आज के दिन भूरे रंग का कुछ भी पहनने से बचे।

06. Virgo Daily Horoscope 17 November 2022 आज का कन्या राशिफल

- बहुत समय से आपके दिमाग़ में प्रतिक्षित लक्ष्य है उसे प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपने आपको पाएंगे। आज आपके लिए चीजों के बदलाव का दिन बनकर सामने आ रहा है। आप आज आसपास के लोगो से तनाव होने के कारण मध्यस्त करने हेतु अपने आपको परस्परिक कला की तरफ ले जायेगे। आप एक मध्यस्थ की भूमिका का अनुकूलता के साथ निर्वहन करेंगे और परिस्थिति को और बदतर होने से बचाएंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आप तटस्थ मुद्रा में रहे और इसके कारण आप पूरी तरह से बाहर निकलने में समर्थ रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा को निश्चित तौर पर अपने परसपर रखने के लिए आज के दिन आपके लिए सुनहरा रंग शुभ साबित होगा। आपका सबसे भाग्यशाली समय प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में रहेगा इसलिए अप अपने कार्यों कि योजना इसी अनुसार बना लें। 07. Libra Daily Horoscope 17 November 2022 आज का तुला राशिफल

- आज आप आराम व शांति का भरपूर अनुभव करेंगे। आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आकस्मिक यात्रा की योजना बनाने के निर्णय लेने की संभावना प्रतीत हो सकती है। यह परिवर्तन आपके अंदर समझने की भावना को गति प्रदान करेगा और यह आपके प्रियजनों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में भी सहायता करेगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर आपके अतीत में कुछ मतभेद रहे है तो परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए अपना कुछ समय निकाले और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि दूसरे हाथ पर, आप भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा निम्न महसूस करेंगे, लेकिन बिलकुल चिता ना करें, यह भावना भी जल्दी ही चली जाएगी। भाग्य उदय के लिए गुलाबी रंग का कुछ भी वस्त्र पहने। आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपका इष्टतम समय है।

08. Scorpio Daily Horoscope 17 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

- आज कुछ चुनौतियां और मामूली समस्या आपके लिए लाएगा। यह आपको क्रियाशील बनाएगा लेकिन इन नकारात्मक भावनाओं से हर मानने के वजह से हो सकता है अप निराश महसूस करें। आपको अपने गुस्से को काबू करना सीखना पड़ेगा, ख़ासकर कि कठिन समय में। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हाथों के बाहर निकल रही है तो यह बात याद रखें कि आप अपना अहम खुदसे अलग रखें और संवाद करने का पहला कदम उठाने का प्रयास करें। ऐसी गतिविधियों पर ध्यान लगाएं जो आपके लिए सुखद एहसास लेकर आये क्यूंकि यह आपको नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में सहायक होगा। बैंगनी रंग आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है और सभी आवश्यक कार्यों पर ध्यान देने के लिए उचित समय आज के दिन आपके लिए शाम 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में बताया जा रहा है।

09. Sagittarius Daily Horoscope 17 November 2022 आज का धनु राशिफल

- यदि आप पारिवारिक मामलों के सन्दर्भ में किसी अवरोध का या फिर अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना कर चुके है, तो आज स्तिथि आपके सामने स्पष्ट नज़र आने लगेगी। माता पिता और अन्य प्रियजनों के साथ बिना किसी ग़लतफहमी के, हो रहे मामलो में सुलह होगी। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार सिर्फ संवाद पर ध्यान दें, और सारी दुश्मनी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। भाग्यशाली समय आपके लिए शाम 4:15 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। बैंगनी रंग पहने ताकि संवाद से जुड़े समस्याओ से बचाव हो सके।

10. Capricorn Daily Horoscope 17 November 2022 आज का मकर राशिफल

- आज ज़िन्दगी के प्रति आपका रवैया बहुत बड़े बदलाव से गुजरता दिखाई देगा। प्रिय मकर, व्यावहारिक और तर्क संगत चीज़ों की तरफ आज आपका झुकाव बढेगा। एक परिस्थिति और अनुभव में आपको बदलने की क्षमता है। इस नज़रिये के हिसाब से आपको बहुत से लाभ देखने को मिलेंगे और आस पास के लोग आपके इस रवैये की सराहना करेंगे। यह आपके ज़िन्दगी के नये अध्याय की शुरुआत हो सकती है जहां आप अपने सपनो को महसूस करेंगे। आज आप किसी रोमांचक व्यक्ति से मुलाक़ात करेंगे ऐसा संकेत दिया जा रहा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आपके लिए अति उत्तम समय है। बैंगनी रंग आज के दिन आपका शुभ रंग है।

11. Aquarius Daily Horoscope 17 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

- आज आप यह उम्मीद कर सकते है कि ज़िन्दगी के प्रति आपका रवैया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरेगा। व्यावहारिक और तर्क संगत चीज़ों की तरफ आज आपका झुकाव बढेगा। एक परिस्थिति और अनुभव में आपको बदलने की क्षमता है और इसके परिणामस्वरूप इस नज़रिये के हिसाब से आपको बहुत से लाभ देखने को मिलेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यह आपके ज़िन्दगी के नये अध्याय की शुरुआत हो सकती है जहां आप अपने सपनो को महसूस करेंगे। आज आप किसी रोमांचक व्यक्ति से मुलाक़ात करेंगे ऐसा संकेत दिया जा रहा है। बैंगनी रंग आज के दिन आपका शुभ रंग साबित होगा और आज प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे के बीच आपके लिए उत्तम समय है जिसमे आप अपने रहे हुए कार्यों के बारे में ख्याल कर सकते है।

12. Pisces Daily Horoscope 17 November 2022 आज का मीन राशिफल

- आप अपनी सारी समस्याओ के बारे में भूलना चाहेंगे जबकि दूसरी और आप उन चीज़ों में शामिल होना चाहेंगे, जिनसे आपको प्रसन्नता महसूस होती हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्य में इतने ज़्यादा विलीन हो जाएंगे जिसमें आप ज़िन्दगी के साधारण सुखों की अनुभूति करना भी भूल जायेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ऐसा करने के लिए आज आप समय व संसाधन निकाले। सबसे आवश्यक कामों की योजना शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच इष्टम परिणाम पाने के लिए करें। लाल रंग पहनना आज आपके लिए फलदाई नही रहेगा, उसे धारण करने से बचें। पढ़ना जारी रखे

