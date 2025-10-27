Rashifal 27 October : आज का राशिफल, सोमवार: महादेव की कृपा से इन राशियों को मिल सकता रुका हुआ धन और सफलता, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 October 2025 : आज, 27 अक्टूबर 2025, सोमवार का शुभ दिन है, और इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह पवित्र दिन भगवान शिव और षष्ठी देवी को समर्पित है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज महादेव की कृपा सभी राशि के जातकों पर समान रूप से बरसने वाली है, लेकिन कुछ राशियों के लिए विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। जहां मेष राशि वाले कर्तव्य पूर्ति में व्यस्त रहेंगे, वहीं वृषभ के लिए पारिवारिक यात्रा सुखद रहेगी। कर्क राशि के जातकों को नया जॉब तलाशने में सफलता मिलेगी, और मीन राशि वालों को रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।