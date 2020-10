आज का राशिफल : शुक्रवार का दिन है बेहद खास, जानें सभी 12 राशियों का हाल

आज साल 2020 की तारीख 02 अक्टूबर को शुक्रवार friday का दिन है। ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु यानि दैत्यगुरु के नाम से भी जाना जाता है।वहीं कुंडली में इसे भाग्य का कारक माना गया है। इनका रत्न हीरा है। इस दिन की कारक देवी धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 02 October 2020...

आज अश्विन माह ( अधिकमास ) के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि ( 04:56 AM, अक्टूबर 03 तक ) व दिन शुक्रवार ( 02 October 2020, friday ) का है। इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ( 05:57 AM तक फिर रेवती ) रहेगा।

02 अक्टूबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : - 11:23 AM से 12:11 PM

: अमृत काल : -

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 05:57 AM से 05:51 AM , अक्टूबर 03

: रवि योग : -

02 अक्टूबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 12:58:15 से 13:45:46 तक

: राहुकाल - 10:17:55 से 11:47:00 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 01 अक्टूबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 02 October 2020, friday...

1. मेष राशि :-

आज का दिन श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में सफल होंगे। बुद्धि से कार्य में सफलता के योग के चलते पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि से संतोष रहेगा। व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा। ध्यान रहे रिश्तेदारों से संबंधों में मर्यादा जरूरी है।

2. वृषभ राशि :-

किसी भी कीमत पर अपना काम करवा लेंगे। जीवनसाथी की मदद से कार्य पूरे होंगे। अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाने का प्रयास करें। निवेश लाभदायी रह सकेगा। राज्यपक्ष में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें।

3. मिथुन राशि :-

आप की कार्यशैली और वाक्चातुर्य से काम पूरे होंगे। व्यावसायिक अनुकूलता रहेगी। निवेश करने में जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है। प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे। अपनी कार्ययोजना को गुप्त रखें।

4. कर्क राशि :-

दिन की शुरुआत में आलस हावी रहेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। शुभ कार्यों में शामिल होने से सुयश व सम्मान मिलेगा। पराक्रम बढ़ेगा। नवीन उपलब्धि की संभावना के बीच नए वस्त्रों की प्राप्ति होगी।

5. सिंह राशि :-

राजनीतिक दबाव के कारण होते कार्य तक अवरुद्ध हो सकते है। आज विशेष आर्थिक लाभ होने की संभावना है। परिजनों से अनुकूल समाचार मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी।

6. कन्या राशि :-

आप अपनों द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं। अपने उदेश्य की पूर्ति के प्रयास में आलस्य व विलंब न करें। भूमि, आवास की समस्याओं का समाधान होगा। आर्थिक चिंता के कारण मन में असंतोष रहेगा। कर्ज से मुक्त होंगे।

7. तुला राशि :-

आप की दिनचर्या में बदलाव आएगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हे। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ाहट रहेगी।

8. वृश्चिक राशि :-

अपनों के व्यवहार से मन दुखी होगा। किसी भी काम को करने से पहले उसकी रणनीति तय कर लें। परिवरिक समस्याओं का समाधान संभव है। रोजगार में लोभ न करें। वैवाहिक चर्चा सफल रहेगी। रुका धन मिलेगा। धार्मिक रुचि बढ़ेगी।

9. धनु राशि :-

मान-सम्मान बढ़ेगा। योजनाएं फलीभूत होंगी। लेनदेन, कर्ज, खर्च की पूर्णता होगी। लेकिन, उधार दिया पैसा वापस नहीं मिलने से परेशानी बढेगी। साथ ही व्यवसाय में परिवर्तन करने का मन होगा।

10. मकर राशि :-

आप की मेहनत के अनुरूप आप को फल न मिलने से मन दुखी होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यश, सफलता मिलने के योग हैं। संतान से मदद मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

11. कुंभ राशि :-

धन प्राप्ति के योग के बीच कार्यस्थल पर सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के अवसर आएंगे। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। व्यापार अच्छा चलेगा। पुराने विरोधी सक्रिय होंगे।

12. मीन राशि :-

दोस्तों से मन की बात होगी। बिना सोचे कामों में हाथ न डालें। पारिवारिक मामले अशांत रखेंगे। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा। आर्थिक तंगी चिंता में डालेगी। कर्ज की अधिकता से तनाव बढ़ेगा।