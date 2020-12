Horoscope Today 04 December 2020 : शुक्रवार का 12 राशियों का राशिफल, यहां देखें

आज साल 2020 की तारीख 04 दिसंबर को शुक्रवार friday का दिन है। ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु यानि दैत्यगुरु माना जाता है। वहीं कुंडली में शुक्र को भाग्य का कारक माना गया है। इनका रत्न हीरा है। इस दिन की कारक देवी माता लक्ष्मी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 04 December 2020...

आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ( 08:03 PM तक फिर पंचमी) व दिन शुक्रवार ( 04 December 2020, friday ) का है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र ( 01:39 PM तक फिर पुष्य ) रहेगा।

04 दिसंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:27 AM से 12:10 PM

: अमृत काल : 11:07 AM से 12:49 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 06:29 AM से 01:39 PM

: रवि योग : कोई नहीं

04 दिसंबर का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 12:52:13 से 13:34:47 तक

: राहुकाल - 10:28:32 से 11:48:21 तक

जानिए आज 04 दिसंबर राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन?...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 04 December 2020, friday...

1. मेष राशि -

पैत्रिक संपत्ति का निपटारा आज संभव है। आप के अपने ही आप को परिवार से दूर करना चाहते है। मेहमानों का आगमान आज हो सकता है। विदेश में अपने व्यापार का विस्तार करें,लाभ होगा।

2. वृषभ राशि -

समय श्रेष्ठ है। आज नए अनुबंध हो सकते है। जो भूमि आप ने खरीदी है, वह आप को खूब फलने वाली है। आज मित्रो की सहायता करनी पड़ सकती हेै, लेकिन पैसो का लेन देन आज संभल कर करें।

3. मिथुन राशि -

आपने कार्य को लेकर अभी से गंभीर हो जाएं, वरना आगे बड़ी समस्या आ सकती है। माता के स्वास्थ में लाभ होगा। आज पेट संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है।

4. कर्क राशि -

सुचारू रूप से चल रहे कार्यो में रुकावट आ सकती है। भूमि भवन के सौदे की संभावना के बीच पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा। व्यर्थ चिंता को छोड़ परमात्मा का चिंतन करें, लाभ होगा।

5. सिंह राशि -

दिन की शुरुआत प्रसन्न करने वाली होगी। आज कोई रोचक जानकारी प्राप्त हो सकती है। जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, आज वही आपको नुकसान दे सकता है, अत: सतर्क रहे। शत्रु वर्ग सक्रिय होगा। यात्रा की संभावना है।

6. कन्या राशि -

मन अनुरूप कार्य के न मिलने से उदास रहेंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क से कार्य में गति आएगी। पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है। समय रहते धन संचय कर लें।

7. तुला राशि -

कार्यस्थल पर पदोन्नति संभव है। राजकार्य में अटकलें आ सकती है। कोई है जो आप की उन्नति नहीं चाहता, अत: सतर्क रहे। संतान की शिक्षा संबंधी चिंता रहेगी। घर में वास्तु अनुरूप परिवर्तन से बहुत लाभ होगा।

8. वृश्चिक राशि -

आज अपनों से धोखा मिल सकता है। कर्ज संबंधी दस्तावेज अटक सकते हैं। कार्य स्थल पर कोई बड़ी घटना के आसार हैं, अत: संभल कर रहे। योजनाएं अधूरी रहेगी।

9. धनु राशि -

आज मनोरंजन का वक्त नहीं है, उचित होगा अपना अपने कॅरियर पर ध्यान दें। व्यस्तता के चलते आज भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। लाभकारी अवसर आज मिलने की संभावना के बीच वाहन सुख संभव।

10. मकर राशि -

आकस्मिक यात्रा के योग के बीच आप की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। व्यवहार को नम्र बनाएं। जीवनसाथी के सहयोग से कार्य स्थल पर लाभ होगा। सोने चांदी के व्यापार से जुड़े जातक अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे।

11. कुम्भ राशि -

आज लेन देन में सतर्क रहें, कोई आप के साथ विश्वासघात कर सकता है। रुके कार्यों में गति आएगी। दूकान भवन की मरम्मत में धन खर्च होगा। कपडे के व्यापरी भारी लाभ कमा सकते हैं।

12. मीन राशि -

धार्मिक अनुष्ठानो में रूचि आप को उन्नति प्रदान करेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शत्रु परास्त होंगे। विवाह चर्चा साकार रूप ले सकती है। किसी ख़ास समूह से जुड़ने का अवसर मिलेगा।