आज का राशिफल : सोमवार से शुरू हो रहे हैं इन राशि वालों के अच्छे दिन, जानिये क्या कहती है आपकी राशि

आज साल 2020 के सितंबर का सांतवां दिन यानि 07 सितंबर 2020 को सोमवार monday का दिन है। सोम यानि चंद्र... चंद्र को कुंडली में मन का कारक माना जाता है। इनका रंग सफेद व रत्न मोती है। इस दिन की कारक देव भगवान शंकर हैं।

आज का विशेष : Today's Special 07 September 2020...

आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि ( 09:38 PM तक फिर षष्ठी ) व दिन सोमवार ( 7 September 2020, monday ) का है। इस दिन भरणी नक्षत्र ( पूर्ण रात्रि तक ) रहेगा।

7 सितंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:31 AM − 12:21 PM

: अमृत योग : 03:02 AM सितंबर 08 से

04:50 AM सितंबर 08

7 सितंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 08:10:50 से 09:00:47 तक

: राहुकाल - 07:14:38 से 08:48:18 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 7 सितंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 7 September 2020, monday...

1. मेष राशि :-

व्यवसाय में कार्य का विस्तार होगा। रुका पैसा मिलेगा। सन्तान से शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। लेकिन, पेट से सम्बंधित रोग से पीड़ित रहेंगे।

2. वृषभ राशि :-

व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। सुख-समृद्धि बढ़ेगी। व्यर्थ में संदेह नहीं करें। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। लेकिन, अपनों के द्वारा धोखा मिलने की संभावना।

3. मिथुन राशि :-

व्यापारिक निर्णय समय पर लें, लाभ की संभावना है। कम समय में कार्य को पूरा करेंगे। श्रेष्ठजनों से मेल होगा। परिवार की उलझन खत्म होगी। मन की बात कहने का अवसर मिलेगा।

4. कर्क राशि :-

व्यवसाय में पहले किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम मिलेंगे। किसी योजना का लाभ मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़े लोगो के लिए समय उपयुक्त है। वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। परिवार की चिंता रह सकती है।

5. सिंह राशि :-

आज भेंट, उपहार मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर कार्यक्षमता बढ़ेगी। निजी समस्या आपके प्रयत्नों से हल होगी। रोजगार में तरक्की के योग हैं। खर्चों में कमी आवश्यक है। दूसरे के भरोसे बैठे रहे, तो काम आज भी अधूरे रहेंगे।

6. कन्या राशि :-

पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। व्यापार में वृद्धि सम्भव है ।सतर्कता के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा। ध्यान रहे बिना सोचे समझे कुछ न करें । आप की बातें अपनों को नाराज कर देंगी।



7. तुला राशि :-

सामाजिक कीर्ति में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधों का लाभ लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कार्यों को टालने का प्रयास न करें और न ही लापरवाह बनें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन से नुकसान संभव।

8. वृश्चिक राशि :-

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी।परिवार में मांगलिक आयोजनों पर व्यय होगा।

9. धनु राशि :-

कारोबार में भागदौड़ अधिक होने से थकान की संभावना के बीच लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। व्यस्त जीवन में से थोडा समय अपनों के लिए भी निकालें। किसी के जवाब का इंतजार रहेगा।

10. मकर राशि :-

अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना के बीच स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। वहीं कई दिनों से जो आप करना चाह रहे थे आज सम्भावना है कि वो मुमकिन हो जाए। यात्रा में वस्तुएं संभालकर रखें।

11. कुम्भ राशि :-

व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। किसी वस्तु को पाने की ललक रहेगी। जीवनसाथी से क्रोध पूर्वक व्यवहार न करें।

12. मीन राशि :-

यश, उत्साह बढ़ेगा। आप के किए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। वहीं रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अधिक मेहनत कराने वाला है। जीवनसाथी के साथ यात्रा के योग हैं।