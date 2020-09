आज साल 2020 के सितंबर का आठवां दिन यानि 08 सितंबर 2020 को मंगलवार tuesday का दिन है। मंगल को देवताओं का सेनापति यानि देव सेनापति माना जाता है। वहीं कुंडली में मंगल को पराक्रम का कारक माना जाता है। इनका रत्न मूंगा है। इस दिन की कारक देव श्री हनुमान जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 08 September 2020...

आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि ( 12:02 AM तक सितंबर 09 तक ) व दिन मंगलवार ( 08 September 2020, tuesday ) का है। इस दिन भरणी नक्षत्र ( 08:26 AM तक फिर कृत्तिका) रहेगा।

08 सितंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:30 AM − 12:20 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 08:26 AM से 05:42 AM, सितंबर 09

: रवि योग : 08:26 AM से 05:42 AM, सितंबर 09

08 सितंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 06:31:13 से 07:21:04 तक

: राहुकाल - 15:02:15 से 16:35:44 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 8 सितंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 8 September 2020, tuesday...

1. मेष राशि :-

प्रियजन से मुलाकात की संभावना के बीच संतान सुख की प्राप्ति होगी। पिता के साथ समय व्यतीत होगा और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। वाहन का सुख आज मिल सकता है। लेकिन, शारीरिक कष्ट भी रहेगा।

2. वृषभ राशि :-

नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना के बीच आय के नए स्त्रोत स्थापित होगे। नए मित्र बनेंगे। इसके अलावा लंबे समय से चले आ रहे विवाद आज सुलझ सकते हैं। आप के कार्यो की आलोचना के बीच विरोधी आप का खुल कर विरोध करेंगे।

3. मिथुन राशि :-

समय उत्तम है। धीमी शुरुआत के बावजूद कार्यो में सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार होगा। आज कई मौके हाथ में आ सकते हैं, समय का भरपूर लाभ लें।

4. कर्क राशि :-

आकस्मिक धन लाभ के योग के बीच दिन की शुरुआत धीमी गति के साथ होगी। समय की सार्थकता महसूस होगी। स्वास्थ में कमी आ सकती है। व्यापार विस्तार में पैसा लगाना पड़ सकता है। लेकिन, पारिवारिक संम्पति का विवाद उभर सकता है।

5. सिंह राशि :-

आर्थिक लाभ से रुके कार्य पूरे होंगे। लेकिन, दिन की शुरुआत में ही जीवनसाथी के साथ विवाद सम्भव है, उचित होगा शांति से समय व्यतीत करें। छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है।

6. कन्या राशि :-

कार्यस्थल पर अधिकारियों से मतभेद की संभावना के बीच सुख सुविधा के सामान में धन खर्च होगा। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आयगी। न्याय पक्ष मजबूत होगा।

7. तुला राशि :-

नए संपर्को का आज लाभ मिलने की संभावना है। निवेश का सही समय है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा जो आनंदमय रहेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय की रूप रेखा बनेगी। लेकिन, माता का स्वास्थ खराब हो सकता है।

8. वृश्चिक राशि :-

मित्रों का साथ मिलने की संभावना के बीच धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। अपनों को दूर होता देख मन उदास रहेगा। किसी भी कार्य को पूरी तरह से समझ कर ही करें। भाई बहनों से विवाद हो सकता है।

9. धनु राशि :-

आर्थिक मामले सुलझेंगे। कारोबार में नई तकनीक का लाभ मिलेगा। किसी मामले में आपसी संबंधों के कारण समझौता करना होगा। ध्यान रहें कानूनी मामलों में उलझ सकते हैं। निराशा की समाप्ति में अभी समय है।

10. मकर राशि :-

दिन अच्छा है, प्रियजन से भेंट होगी। कार्यस्थल पर आप का महत्त्व बढेगा। आवास निवास की समस्या का हल होगा। विदेश में अध्यन करने के योग बन रहे हैं। लोन संबंधी मामले निपटेंगे। वाहन सुख संभव।

11. कुंभ राशि :-

आकस्मिक यात्रा के योग के बीच धन लाभ संभव है। लेकिन, आज मानसिक तनाव के चलते क्रोधी स्वभाव रहेगा। उचित होगा आप दूसरे के विवादों मे दखल न दें।

12. मीन राशि :-

नौकरी सम्बन्धी समस्या का हल होने की संभावना के बीच कॅरियर में बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे। लेकिन, अपने सहकर्मियों से विवाद की स्थिति बनेगी। आज अपने आप का विरोध कर सकते हैं। झूठे आरोप से बचें।