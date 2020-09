आज का राशिफल : विवादों की संभावनाओं के बीच आज कैसा रहेगा आपका दिन

आज साल 2020 के सितंबर का नवां दिन यानि 09 सितंबर 2020 को बुधवार wednesday का दिन है। ज्योतिष में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। वहीं कुंडली में बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। इनका रंग हरा व रत्न पन्ना है। इस दिन की कारक देव गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 09 September 2020...

आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि ( 02:05 AM तक सितंबर 10 तक ) व दिन बुधवार ( 09 September 2020, wednesday ) का है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र ( 08:26 AM तक फिर रोहिणी) रहेगा।

09 सितंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अमृत काल : 08:35 AM − 10:22 AM

: रवि योग : 05:42 AM से 11:16 AM

09 सितंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 16:28:37 से 17:18:23 तक

: राहुकाल - 11:54:57 से 13:28:14 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 9 सितंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 9 September 2020, wednesday...

1. मेष राशि :-

कार्यस्थल पर व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। परिवारजनो की तरक्की होगी। परिवार में आप का महत्व बढेगा,आर्थिक लाभ सम्भव है। लेकिन, आपसी विवाद से मन उदास रहेगा।



2. वृषभ राशि :-

रोजगार में पदोन्नति होगी। व्यापारिक योजनाएं फलीभूत होंगी। कर्ज की पूर्णता होगी। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें अन्यथा विवाद सम्भव है।



3. मिथुन राशि :-

प्रेम प्रसंग में उलझ सकते है। किसी भी कार्य में दुस्साहस न करें। कानूनी काम पक्ष में होंगे। प्रतिस्पर्धा से यश, सफलता मिलेगी। संतान से मदद प्राप्त होगी।



4. कर्क राशि :-

अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार में सोहार्द का वातावरण रहेगा। लेकिन, अपनों से कटु वचनों का प्रयोग न करें।

5. सिंह राशि :-

कारोबार में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। लेकिन,कार्यस्थल पर बिना मांगे सलाह न दें। वैवाहिक निर्णय लेने में विलंब नहीं करें। व्यसनों से दूर रहें।



6. कन्या राशि :-

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन, कई दिनों से चले आ रहे विवाद आज बड़ा रूप ले सकते हैं। निजी संबंधो में आज कोई फैसला लेना होगा। धार्मिक यात्रा की रूप रेखा बनेगी।

7. तुला राशि :-

आत्मविश्वास व पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन,व्यापारिक कार्ययोजना को गुप्त रखना आपके हित में रहेगा। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। बिना सोचे समझे कोई कार्य न करें। आज रिश्तेदारों से विवाद सम्भव है।



8. वृश्चिक राशि :-

कार्यस्थल पर नवीन उपलब्धियों के साथ लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक शुभ कार्यों में शामिल होने से सुयश व सम्मान मिलेगा। आज सामाजिक सम्मान मिलेगा।

9. धनु राशि :-

समय का दुरुपयोग न करें। आज विशेष लाभ होने की संभावना है, अत: समझदारी से विचार कर ही कार्य करें। परिजनों से अनुकूल समाचार मिलेंगे। संतान की उन्नति होगी।



10. मकर राशि :-

लंबे समय से रुका धन मिलेगा। व्यापारिक समस्याओं के समाधान की संभावना के बीच परिवार के रीति रिवाजों को पूरा करने में समय व्यतीत होगा। धार्मिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा।



11. कुम्भ राशि :-

विदेश जाने की मन की इच्छा बहूत जल्द पूरी होगी। लेकिन, साझेदारी में ली गई भूमि, आवास की समस्याओं से परेशान रहेंगे। आर्थिक चिंता के कारण मन में असंतोष रहेगा।



12. मीन राशि :-

धन प्राप्ति के योग बने हैं। सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के अवसर मिलेंगे। वाहन सुख सम्भव है। व्यापार में आर्थिक मामलों पर ध्यान दें। क़ानूनी विवाद होने की संभावना है।