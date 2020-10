आज का राशिफल : रविवार को इन 4 राशि वालों का बढ़ेगा मान सम्मान, जानिये क्या कहती है आपकी राशि

आज साल 2020 की तारीख 11 अक्टूबर को रविवार sunday का दिन है। रवि यानि सूर्य... ज्योतिष में सूर्य को गहों का राजा माना गया है, वहीं कुंडली में ये आपके मान सम्मान व अपमान का तक कारक होने के साथ ही आत्मा का कारक भी माना गया है। इनका रत्न माणिक्य है। इस दिन के कारक देव स्वयं भगवायन सूर्य नारायण जी ही हैं।

आज का विशेष : Today's Special 10 October 2020...

आज अश्विन माह ( अधिकमास ) के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि ( 05:53 PM तक फिर दशमी ) व दिन रविवार ( 11 October 2020, sunday ) का है। इस दिन पुष्य नक्षत्र ( 01:19 AM अक्टूबर 12 तक ) रहेगा।

11 अक्टूबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:21 AM से 12:08 PM

: अमृत काल : 06:55 PM से 08:31 PM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 05:54 AM से 01:19 AM , अक्टूबर 12

: रवि योग : -

11 अक्टूबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 09:47:51 से 10:34:29 तक

: राहुकाल - 16:06:46 से 17:34:12 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 11 अक्टूबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 11 October 2020, sunday...

1. मेष राशि :-

आज मित्रों के सहयोग से निजी समस्या का समाधान होगा, व्यापार में प्रगति के योग हैं। वहीं आर्थिक निवेश भी लाभदायक रहेगा। लेकिन ध्यान रखें अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करें।

2. वृषभ राशि :-

समय अनुकूल है, इसका सदुपयोग करें। लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें। यात्रा सम्भव है।

3. मिथुन राशि :-

नौकरी में तबादले व पदोन्नति के योग हैं। कार्य के प्रतिदृढ़ता आपको आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलवाने वाली हे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। लेकिन परिवार में आप का विरोध होने की संभावना है।

4. कर्क राशि :-

व्यवसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी। बुद्धि चातुर्य से अनेक कार्य सफल होंगे। जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी। लेकिन आप क्रोध न करें।

5. सिंह राशि :-

आज दिन व्यस्ता पूर्वक रहेगा। व्यव्सायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी। जीवन साथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी। घर परिवार में मांगलिक आयोजनो में व्यस्त रहेंगे।

6. कन्या राशि :-

आज व्यर्थ के दिखावे व आडंबरों से दूर रहें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। निजी जीवन में भी ध्यान दें। संतान के रुखे व्यवहार के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। व्यापार में मन नहीं लगेगा।



7. तुला राशि :-

आज का दिन कई अनुभवों से युक्त होगा। आपकी सफलता के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। निजी खर्च भी बढ़ेंगे।परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। समय का दुरुपयोग न करें।

8. वृश्चिक राशि :-

कारोबार में नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। आप के प्रयासों से व्यवसाय का तनाव समाप्त हो सकेगा। आय से अधिक खर्च न करें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। ध्यान रहे आज खान-पान में विशेष सावधानी रखें।

9. धनु राशि :-

आज व्यापार में अधिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। जोखिम भरे कार्य से बचें। कार्य व्यवसाय में सफलता मिल सकेगी ।दोस्तों के साथ आज यात्रा के योग बन रहे है। लेकिन, आज किसी से मजाक मुसीबत का कारण बन सकता है।

10. मकर राशि :-

प्रतियोगी परीक्षा में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। अपनी सोच को बदलते हुए दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। पिता से मनमुटाव के बीच क्रोध से बचें।

11. कुम्भ राशि :-

दिन की शुरुवात से ही कार्य प्रभावित होंगे। आय में वृद्धि होगी। अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक स्थिति सुधरेंगी। संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी। जल्दबाजी में कोई काम न करें।

12. मीन राशि :-

आज यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। परिजनो से सम्मान मिलेगा।