Horoscope Today 16 november 2020 : भगवान शंकर की आज बरसेगी कृपा, जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सोमवार

आज साल 2020 की तारीख 16 नवंबर को सोमवार Monday का दिन है। सोम यानि चंद्र... ज्योतिष में चंद्र को ग्रहों का मंत्री माना जाता है। वहीं कुंडली में चंद्र को मन का कारक माना गया है। इनका रंग सफेद व रत्न मोती है। इस दिन के कारक देव स्वयं भगवान शिव शंकर जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 16 november 2020...

आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ( 07:06 AM तक / द्वितीया 03:56 AM नवंबर 17 तक) व दिन सोमवार ( 16 november 2020, Monday ) का है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र ( 02:37 PM तक फिर ज्येष्ठा ) रहेगा।

16 नवंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:21 AM से 12:04 PM

: अमृत काल : 04:23 AM, नवंबर 17 से 05:50 AM, नवंबर 17

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 06:16 AM से 02:37 PM

: रवि योग : कोई नहीं

16 नवंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 08:26:47 से 09:10:20 तक

: राहुकाल - 07:37:47 से 08:59:27 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 16 नवंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 16 november 2020, Monday...

1. मेष राशि -

विवाह के लिए किए प्रयास सफल रहेंगे। समाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश शुभ रहेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। संतान की चिंता रहेगी। विवेक से कार्य करें।

2. वृषभ राशि -

भविष्य की चिंता रहेगी। किसी की जमानत दे कर जोखिम न लें। निवेश शुभ रहेगा। शुभ समाचार मिलेंगे। विवाद न करें। पुरानी पीड़ा से ग्रस्त रहेंगे।

3. मिथुन राशि -

नए कार्य की शुरुआत लाभप्रद रहेगी। मिजाज खुशनुमा रहेगा। जीवन आध्यात्म की तरफ मुड सकता है। बेरोजगारी दूर होगी। विरोधी परास्त होंगे।इष्ट देव के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे।

4. कर्क राशि -

समय रहते अपने कार्यों का विभाजन कर उन्हें पूर्ण करने की प्लानिंग बना लें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। विवाद न करें। फालतू खर्च होंगे। अस्वस्थता के कारण मन खिन्न रहेगा।

5. सिंह राशि -

अपनी आदतों को बदले और प्रयास करें कि जो भी फैसला ले उस पर कायम रहें। सन्तान से मनभेद के बीच रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। यात्रा से लाभ होगा।

6. कन्या राशि -

अपनों से मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। अनाज तिलहन के निवेश, नौकरी व यात्रा से लाभ होगा। कार्यस्थल में बदलाव की संभावना के बीच व्यवसाय में नई योजना लागू होगी।

7. तुला राशि -

सोचे कार्य समय पर पूर्ण हो जाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। रचनात्मक कार्यो में रुचि रहेगी। नौकरी में भागदौड़ के बीच घर-परिवार में चल रहे विवादों के कारण चिंतित रहेंगे। दान धर्म कर सकते हैं।

8. वृश्चिक राशि -

नए वाहन, मशीनरी पर धन खर्च होगा। दूसरो के झंझटों में न पड़े। परिवारिक कार्यकर्मो में भागदौड़ अधिक होगी। जीवनसाथी की चिंता रहेगी।

9. धनु राशि -

आज अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा।किसी की सुनी सुनाई बातो पर विश्वास न करें। संतान सुख के चलते परिणय कार्य की रुकावटें दूर होंगी। माता पिता से अनबन सम्भव है।

10. मकर राशि -

प्रियजन को मन की बात बताने का अवसर मिलेगा। दिनचर्या व्यस्त रहेगी। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। निवेश शुभ रहेगा। पेट सम्बंधित रोग सम्भव है।

11. कुम्भ राशि -

अपने व्यवहार को नम्र रखें। परिवार में बुजुर्गों का साथ मिलेगा। प्रमाद रहेगा। यात्रा मनोनुकूल रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा।

12. मीन राशि -

कार्यस्थल पर विवाद से बचें। निजी जीवन में तनाव के बीच नौकरी में परिश्रम अधिक होगा। चोट व चोरी आदि से हानि की संभावना के साथ ही आज निवेश में जोखिम न उठाएं।