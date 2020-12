Horoscope Today 19 December 2020 : 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार ? जानें हर राशि का राशिफल

आज साल 2020 की तारीख 19 दिसंबर को शनिवार Saturday का दिन है। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। वहीं कुंडली में न्याय के विधान के चलते शनि को दुख का कारक माना गया है।

इनका रंग काला व रत्न नीलम है। इस दिन के कारक देव स्वयं शनि देव हैं, वहीं इस दिन शनि ग्रह पर आधिपत्य वाली देवी माता काली का भी पूजन किया जाता हैं। इसके अलावा इस दिन श्री हनुमान जी की पूजा का भी विधान है।

आज का विशेष : Today's Special 19 December 2020...

आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (02:14 PM तक फिर षष्ठी) व दिन शनिवार ( 19 दिसंबर 2020, Saturday ) का है। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र ( 07:40 PM तक फिर शतभिषा) रहेगा।



19 दिसंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:34 AM से 12:16 PM

: अमृत काल : 09:01 AM से 10:39 AM

: सर्वार्थ सिद्धि योग : कोई नहीं

: रवि योग : 07:40 PM से 06:39 AM

19 दिसंबर का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 11:34:14 से 12:16:29 तक

: राहुकाल - 09:16:55 से 10:36:08 तक

जानिए आज 19 दिसंबर राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन ?...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 19 December 2020, Saturday...

1. मेष राशि

पारिवारिक लोगों से सम्बन्ध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे। भाग्योदय संभव है। जो भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ और आनंद से करें। निश्चित सफल होंगे।

2. वृषभ राशि

नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी। कान संबंधित पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक विवादों में न बोलेंए नुक्सान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते है।

3. मिथुन राशि

आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आप ने कभी मदद की थीए वही आप का विरोध करेंगे। रूचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सुख सुविधा पर खर्च संभव है। मानसिक अस्थिरता रहेगी।

4. कर्क राशि

वैचारिक मतभेद दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। कारोबार में नये सौदे लाभप्रद रहेंगे। रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च संभव है।

5. सिंह राशि

बीती बातों को भुला कर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करे। आप की उन्नति से विरोधियों को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आप को नुकसान पहुचाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

6. कन्या राशि

सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में किसी बात को ले कर दुविधा के चलते ही आप तनाव महसूस कर रहे हैं। उधार दिया पैसा आने में संदेह है। मित्र आप के कार्यो में साहयक होंगे। यात्रा सुखद होगी।

7. तुला राशि

कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता र्से इर्ष्या करेंगे। कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होंगे। कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग लाभान्वित करेगा। बहनों से झगडा हो सकता है। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी।

8. वृश्चिक राशि

धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा। धनार्जन के नए स्त्रोत स्थापित होंगे। माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रुपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी।

9. धनु राशि

रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीमारी के कारण तनाव पैदा होगा पर घबराएं नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा रखें। सब अनुकूल होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा।

10. मकर राशि

नई योजनाओ में पूंजी निवेश सोच समझ कर करें। पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मसले लंबित होगे। शत्रु परास्त होंगे। नए संपर्क आप को ख्याति दिलवा सकते है। कारबार विस्तार के योग हैं।

11. कुम्भ राशि

नया काम शुरू करने से पहले अनुभवियों और बडों से मार्ग दर्शन सलाह लें। पूंजी निवेश करने में सतर्क रहें। किसी की बातों में जल्द फंस जाते है, खुद को परिपक्व करें। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

12. मीन राशि

आप की आदतों के कारण आप ने अपनों से दुरिया बना ली हैए उचित होगा समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलें। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे।