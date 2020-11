Horoscope Today 20 november 2020 : शुक्रवार को ये पांच राशियां करेंगी राज, जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये दिन?

आज साल 2020 की तारीख 20 नवंबर को शुक्रवार friday का दिन है। ज्योतिष के अनुसार जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु यानि देवगुरु हैं, ठीक वैसे ही शुक्र दैत्य गुरु यानि दैत्यों के गुरु हैं। वहीं कुंडली में शुक्र को भाग्य का कारक माना गया है। इनका रत्न हीरा है। इस दिन की कारक देवी माता लक्ष्मी हैं, वहीं इस दिन मां संतोष्री की पूजा का भी विधान है।

आज का विशेष : Today's Special 20 november 2020...

आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ( 09:29 PM तक फिर सप्तमी) व दिन शुक्रवार ( 20 november 2020, friday ) का है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ( 09:23 AM तक फिर श्रवण ) रहेगा।

20 नवंबर 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त : 11:22 AM से 12:05 PM

: अमृत काल : 11:16 AM से 12:54 AM, नवंबर 21

: सर्वार्थ सिद्धि योग : 09:23 AM से 06:19 AM, नवंबर 21

: रवि योग : 09:23 AM से 06:19 AM, नवंबर 21

20 नवंबर 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 12:48:35 से 13:31:53 तक

: राहुकाल - 10:22:30 से 11:43:40 तक

जानिए आज 20 नवंबर 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 20 november 2020, friday...

1. मेष राशि -

लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज अंतिम दिन हे। महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे। छात्रों के लिए समय मेहनत करने वाला हे। ज्यदा घमंड से नुक्सान आप को ही हे।

2. वृषभ राशि -

आज भूमि भवन क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।

3. मिथुन राशि -

मित्रो से मुलाकात मन प्रफुल्लित करेगी। शांति से लिए गए फैसलो से लाभ होगा, अत: जल्दबाजी में कोई काम न कंरे। गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए अपनी सोच को बदले लाभ होगा।

4. कर्क राशि -

समय कम है और काम ज्यादा, अत: अभी से मन लगाकर अपने कार्य में लग जाएं, सफलता मिलेगी। मनचाहा जीवन साथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पेट सम्बन्धित रोग संभव।

5. सिंह राशि -

आजीविका के स्त्रोत्र में वृद्दि के आसार हैं। पूराने निवेश से लाभ होगा। कोई भी निर्णय शान्ति से विचार करने के बाद ही लें। समय बर्बाद न करें।

6. कन्या राशि -

उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। दान पुण्य से मन को शांति मिलेगी। कार्य की अधिकता के कारण कई कार्य अधूरे रह जाने की संभावना है।

7. तुला राशि -

यात्रा से लाभ संभावना के बीच आप अपने वाक्य चातुर से कार्य बना लेंगे। व्यापार व्यवसाय में यश कीर्ति की वृद्दि होगी। खेल से जुड़े जातकों के अच्छा समय है।

8. वृश्चिक राशि -

समय शुभता हलिए हुए है, बस अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दुसरो को बदलने की कोशिश की जगह अपनी सोच को बदलें।

9. धनु राशि -

राजकार्य से जुड़े जातकों के लिए मिश्रित समय रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के बीच पूंजी निवेश से लाभ संभव। अधिकारों का गलत प्रयोग आपको नुक्सान पहुंचा सकता है। संतान के विवाह की चिंता रहेगी।

10. मकर राशि -

खाद्य पदार्थ से जुड़े जातको के लिए समय अच्छा है। समय रहते पूजी निवेश लाभ देगा।व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी। शत्रु वर्ग सक्रिय होगा।

11. कुम्भ राशि -

जीवन में नई उड़ान भरने के समय के चलते आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे।। समय का लाभ लें। पारिवारिक जानो से भेंट संभव।

12. मीन राशि -

धनकोष में वृद्धि के बीच अपने कॅरियर के प्रति कुछ गंभीर निर्णय लेने हो्ंगे। आत्म विश्वास की कमी गलत फैसले की ओर ले जा सकती है। मन में दुविधाओं के बीच आध्यत्मिक बल से लाभ होगा।