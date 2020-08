आज का राशिफल : रविवार का दिन आपके लिए रहेगा खास, जानिये क्या कहती है आपकी राशि

आज अगस्त 2020 की 23 तरीख यानि 23 अगस्त 2020 को रविवार sunday का दिन है। रवि यानि सूर्य... ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। जबकि कुंडली में इसे आपके मान सम्मान का कारक माना गया है। इनका रत्न माण्क्यि है। इस दिन की कारक देव स्वयं सूर्यनारायण जी हैं।

आज का विशेष : Today's Special 23 August 2020...

आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ( 05:04 PM तक फिर षष्ठी ) व दिन रविवार ( 23 August 2020, sunday ) का है। इस दिन चित्रा नक्षत्र ( 05:06 PM तक फिर स्वाती ) रहेगा।

23 अगस्त 2020 का शुभ मुहूर्त...

: अभिजित मुहूर्त - 11:35 AM − 12:26 PM

: अमृत काल - 11:16 AM – 12:43 PM

: रवि योग : 05:06 PM से 05:35 AM तक, अगस्त 24

23 अगस्त 2020 का अशुभ मुहूर्त...

: कंटक - 09:51:51 से 10:43:13 तक

: राहुकाल - 16:49:11 AM – 18:25:30 तक

जानिए पं. श्यामनारायण व्यास पंचांगकर्ता के मुताबिक आज 23 अगस्त 2020 राशिनुसार कैसा रहेगा आपका दिन...

आज का राशिफल : Today Rashifal - 23 August 2020,sunday

1. मेष राशि :-

नौकरी में कोई नया प्रस्ताव मिलने की संभावना के बीच लंबे समय से अटके रोजगार से संबंधित कार्य पूरे होंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा से धन प्राप्त का योग है, लेकिन आलस्य, प्रमाद से बचना होगा।

2. वृषभ राशि :-

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं के बीच समय मध्यम रहेगा। परिस्थिति में पहले से कुछ सुधार होगा। मन में आलस्य व निष्क्रियता के भाव होंगे। अनजाने में हुई गलती से दुखी रहेंगे।

3. मिथुन राशि :-

कारोबार विस्तार के लिए समय उपयुक्त है। जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। भावनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आपके कार्य की प्रशंसा होगी।

4. कर्क राशि :-

कई दिनों से अधूरे काम आज पूरे होंगे। धन की स्थिति में सुधार के चलते परिवार में शुभ प्रसङ्ग होंगे। स्वास्थ्य में सुधार से चित्त प्रसन्न रहेगा। शुभ व अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे।

5. सिंह राशि :-

अपने व्यवहार में नर्मी लाएं, अन्यथा आपकी मनमर्जी के कारण नुकसान होने की सम्भावना है।।यात्रा के योग हैं ।नकारात्मकता हावी होने से निर्णय लेने में विलंभ होगा।

6. कन्या राशि :-

किसी की भी निंदा न करें, अन्यथा अपनों से व्यवहार कमजोर होगा। दोस्तों के साथ मनोरंजन आदि में समय व्यतित होगा। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। कार्यक्षेत्र में सामंजस्य जरूरी है।

7. तुला राशि :-

साझेदारी में धन का निवेश लाभकारी रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करेंगे। स्थानादि परिवर्तन के योग बनेंगे। स्त्री पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा।

8. वृश्चिक राशि :-

तकनीकी खराबी के कारण आप की कार्य लंबित होगे। जबकि आप की लापरवाही से कार्यक्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यस्तता के कारण निजी जीवन में उथल पुथल सम्भव है।

9. धनु राशि :-

नौकरी में बदलाव की संभावना के बीच प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ मिलेगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराने रोगों से परेशान रहेंगे।

10. मकर राशि :-

भाग्य साथ देगा और आप की समस्या का समाधान होगा। परिवार में शुभ प्रसंग के अवसर आएंगे। परिजनों के सहयोग से ही कार्य होगा। जिस किसी पर आप शंका कर रहे हैं, वह गलत सिद्ध होगी।

11. कुम्भ राशि :-

शुभ समाचार प्राप्त होने के साथ ही कारोबार में समय व परिस्थिति में सुधार होगा। कम समय में काम को पूरा करेंगे। लेखा-जोखा के कार्य में विशेष सावधानी बरतें। आपका कोई अपना धोखा दे सकता है।

12. मीन राशि :-

समय शुभ व अनुकूल है, लेकिन तेल तिलहन में धन—निवेश करते समय सावधानी बरतें। घर में शुभ व मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी।संतान के वैवाहिक प्रस्ताव सफल होंगे।